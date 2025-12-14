Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenliğinde yeni dönem başlatacak B-Reçete Sistemi'nin pilot uygulamasına Ocak ayında Mersin, Samsun, Ankara ve Kırklareli'nde başlanacağını duyurdu. Bakanlık, uygulama ile tarım ürünlerinde kimyasal madde taşıyan pestisit kalıntısını önlemeyi amaçlıyor. İşte -Reçete Sistemi'nin detayları…

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi sosyal medya hesabından 4 ilde başlatılacak pilot uygulamayı duyurdu.

Bakan Yumaklı, tarladan sofraya izlenebilir ve sürdürülebilir sistem hedefi kapsamında "B-Reçete" pilot uygulamasına Ocak 2026'dan itibaren başlanacağını söyledi. Bakan Yumaklı, pilot uygulamanın yapılacağı 4 ili ise Mersin, Samsun, Ankara ve Kırklareli olarak açıkladı. İşte detaylar…

Bakan Yumaklı pestisit (haşereleri, istenmeyen yabani otları, böcekleri yok etmek için kullanılan kimyasal madde) kullanımının yeni kurallarını belirleyen B-Reçete Sistemi'ne ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

Bakan Yumaklı, yönetmelikle bitki koruma ürünlerine ilişkin mevcut kayıt ve izleme uygulamalarının B-Reçete Takip Sistemi üzerinden elektronik ortama taşındığını vurguladı.

“ÜRETİCİ KAYIT DEFTERİ OLUŞTURULACAK”

Zirai ilaçların hatalı ve gereğinden fazla kullanımı ile pestisit kalıntısının önlenmesi için çalışmaların artırıldığına dikkat çeken Bakan Yumaklı şunları söyledi:

Bitki koruma ürünlerinin uygulanması, hasat bilgileri ve üretici kayıtları ürün ve parsel bazlı olarak izlenebilir hale getirildi. Bu kapsamda bitki koruma ürünleri için E-Reçete ve Üretici Kayıt Defteri Takip Sistemi oluşturuldu. Sistemle, Bakanlığımız üretici kayıt sistemlerinde (ÇKS, TUKAS, KOBÜKS gibi) kayıtlı üretici için parsel ve ürün bazlı otomatik üretici kayıt defteri oluşturulacak.

Üreticinin ürün ve parsel bilgisinin dikkate alınacağını belirten Bakan Yumaklı, “Bakanlığımız kayıt sistemlerine kaydının yapılması mümkün olmayan üretim yerleri için bu ürünlerin temininde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması amacıyla il veya ilçe müdürlüklerince oluşturulacak taahhüt kaydıyla satış yapılabilecek” dedi.

Bilgilerin uygulamayı yapan kişiler tarafından elektronik ortamda oluşturulan sisteme kaydedileceğini söyleyen Bakan Yumaklı, satış aşamasında sistemden ürün ve parsel bazında alınacak bitki koruma ürünü uygulama ve hasat bilgilerini içeren kayıt defteri çıktısının ürün alıcılarına verileceğini bildirdi.

SMS DOĞRULAMA KODU KULLANILACAK

Bakan Yumaklı, sistem güvenliğine ilişkin şunları söyledi:

Sistem, kullanımı yetkilendirilmiş kişiler için veri güvenliği kapsamında SMS doğrulama kodu kullanılarak yapılacak. Sistemin kullanımında yer alan bütün paydaşlar için (il veya ilçe müdürlükleri, bitki koruma ürünü bayi ve toptancıları, reçete yazma ve uygulamaya yetkili kişiler) eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını başlattık.

“Ocak ayında Mersin, Samsun, Ankara ve Kırklareli'nde pilot uygulamaya başlıyoruz. B-Reçete Sistemi'ni 1 Temmuz 2026'da 81 ilde uygulamaya alacağız” diye duyuran Bakan Yumaklı, bu sistemle artık zirai ilaç üreten, satan ve uygulayanların elektronik olarak kaydedilerek izleneceğini vurguladı.

