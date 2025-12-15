Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 gün boyunca kar yağışının etkili olacağı 12 ili uyardı. Meteoroloji’nin son raporuna göre Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Kars ve Bitlis’te kar yağışı etkili olacak. Marmara’nın doğusu için sağanak yağış uyarısı yapılan raporda, Akdeniz için ise fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre hava sıcaklığı yurt genelinde 2 ile 4 derece arasında düşecek. Marmara'nın doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’de sağanak yağmur, Batı Karadeniz ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise kar yağışı bekleniyor.

12 ilde kar yağışı bekleniyor

2 GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Bugün ve salı günü etkisini artıracağı değerlendirilen kar yağışının, çarşamba gününden itibaren etkisini azaltması bekleniyor. Öte yandan hafta sonuna kadar yurt genelinde havanın büyük ölçüde açık olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusunda ise sağanak yağış bekleniyor.

Kar yağışı 2 gün boyunca sürecek

KAR YAĞIŞI KAPIDA

Meteoroloji’nin son raporuna göre kar yağışı beklenen bölgeler ve iller şöyle:

İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Kars ve Bitlis çevreleri

Kar yağışının yanı sıra sis ve pus da etkili olacak

YER YER SİS ETKİLİ OLACAK

Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde de iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sisin etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji, Batı Karadeniz’in yüksek kesimlerinde etkili olması beklenen kar yağışı sonrasında buzlanma ve donun yanı sıra kuvvetli rüzgarla birlikte tipi riskine karşı da uyardı.

Akdeniz'de rüzgar etkisini gösterecek

AKDENİZ’DE RÜZGAR BEKLENİYOR

Rüzgarın ise Akdeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın kuzey kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

