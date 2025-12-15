15 Aralık 2025 sabahından itibaren birçok kullanıcı, Vakıfbank mobil uygulamasına girmekte zorlandığını bildirdi. Banka müşterileri "Vakıfbank çöktü mü, neden açılmıyor?" sorularına yanıt arıyor.

Vakıfbank mobil uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar hata mesajlarıyla karşılaştı. VakıfBank’ta sabah saatlerinde bazı kullanıcılar mobil ve internet bankacılığı hizmetlerine erişimde sorun yaşadıklarını bildirdi. Kesinti takip platformlarında yer alan verilere göre, son 24 saat içinde özellikle sabah saatlerinden itibaren VakıfBank’a yönelik hata ve erişim şikâyetlerinde dikkat çekici bir artış yaşandı.



Vakıfbank mobil uygulamada erişim sorunu (Vakıfbank neden açılmıyor, çalışmıyor?)

RAPOR DOWN DETECTOR EKRANINA YANSIDI

Downdetector raporuna göre, kullanıcıların büyük bölümünün mobil bankacılık ve internet bankacılığı işlemlerinde sorun yaşadığını aktardığı görüldü.

Vakıfbank mobil uygulamada erişim sorunu (Vakıfbank neden açılmıyor, çalışmıyor?)



VAKIFBANK MOBİL ÇÖKTÜ MÜ?

Şu an için Vakıfbank’tan kesintinin nedeni hakkında net bir açıklama yapılmadı. Ancak sorun teknik altyapı kaynaklı geçici bir arıza olarak değerlendiriliyor.

