Tel Aviv Bölge Mahkemesi’nde yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun duruşmasında tansiyon yükseldi. Rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla hakim karşısına çıkan Netanyahu, duruşmanın iptal edilmesini talep ederek mahkeme heyetine doğrudan seslendi.

Tel Aviv Bölge Mahkemesinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılandığı davada çapraz sorgu süreci devam ediyor. Netanyahu, duruşmanın başında mahkeme heyetine doğrudan seslendi.

Netanyahu, haftada üç kez mahkemeye çıkmak zorunda kalan başka bir örnek tanımadığını söyledi. Benzer şekilde haftada iki kez mahkemeye çıkan tek ismin David Bitan olduğunu ifade etti.

DURUŞMA İPTAL EDİLMEDİ

Mahkeme heyeti, Netanyahu’nun “acil siyasi ve güvenlik gündemi” gerekçesiyle duruşmanın iptal edilmesi yönündeki talebini kabul etmedi.

Hakimler, duruşmanın en az 11.30’a kadar sürmesinin önünde bir engel bulunmadığını kaydetti.

Netanyahu, duruşmadan daha erken ayrılacağını mahkeme salonunda dile getirdi. Bu talebe yargıçlar tarafından herhangi bir cevap verilmedi.

Duruşma sırasında Netanyahu, “Burada olmak için büyük çaba sarf ediyorum. Bu durum dikkate alınmalıdır” sözleriyle mahkeme heyetine tepki gösterdi. Netanyahu’nun bu çıkışı, salondaki atmosferi daha da gerdi.

İSRAİL BAŞBAKANI ÜÇ AYRI YOLSUZLUK DOSYASINDA YARGILANIYOR

İsrail’de dönemin Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında dava açılmasını talep etmişti. Netanyahu, “1000”, “2000” ve “4000” dosya adıyla bilinen soruşturmalar çerçevesinde rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

Netanyahu, görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak kayıtlara geçti. İlk duruşma 24 Mayıs 2020’de Kudüs Bölge Mahkemesinde yapılmıştı.

