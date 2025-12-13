F-35 savaş uçakları üzerinden yürüyen perde arkası mücadele gün yüzüne çıktı. Netanyahu’nun gizli görüşmelerle süreci durdurmaya çalıştığı, ancak Trump faktörünün bu planları boşa düşürdüğü iddia edildi.

Al-Monitor’un haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin Türkiye’ye F-35 savaş uçakları satma ihtimali karşısında alarma geçti.

Netanyahu süreci kamuoyuna yansıtmadan, kapalı kapılar ardında engelleme girişimlerine başladı.

F-35 satışında kritik gelişme! Trump dinlemedi! Netanyahu’nun F-35 lobisi boşa çıktı

GİZLİ GÖRÜŞME ORTAYA ÇIKTI

Al-Monitor, Netanyahu’nun 1 Aralık’ta Kudüs’te Lockheed Martin üst düzey yöneticisi Frank St. John ile gizli bir görüşme yaptığını yazdı. Görüşmede, Türkiye’nin F-35’lere yeniden erişim sağlaması halinde İsrail’in bölgedeki askeri dengelerinin nasıl etkileneceği ele alındı. Kaynaklara göre görüşme uzun sürdü ve İsrail tarafı açısından gergin geçti.

İSRAİL İÇİN ASIL TEHDİT TÜRKİYE

Suudi Arabistan’ın F-35 alım ihtimalinin gündemde olduğu ancak İsrailli yetkililerin asıl ve acil endişesinin Türkiye olduğu açıkça iletildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Temmuz 2024’te yaptığı ve İsrail’e yönelik askeri güç vurgusu içeren açıklamaların Tel Aviv’de dikkatle not edildiği aktarıldı.

WASHİNGTON-ANKARA HATTINDA TRAFİK HIZLANDI

Türkiye’yi F-35 programından çıkarmasına rağmen, son dönemde Washington ile Ankara arasında F-35 dosyası yeniden hareketlendi. ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, tarafların konuyu ilerletmek için çalıştıklarını söylemişti.

NETANYAHU TRUMP’A KARŞI ÇIKAMIYOR

Deneyimli bir İsrailli diplomatik kaynak, Al-Monitor’a Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’la açık bir çatışmadan özellikle kaçındığını söyledi. Netanyahu’nun önceki ABD yönetimlerinde Kongre ve lobi ağlarını devreye soktuğunu, ancak Trump söz konusu olduğunda bu yolu tercih etmediğini kaydetti.

Habere göre Netanyahu, Trump’a doğrudan karşı çıkmak yerine, başkanın yakın çevresiyle perde arkasında temaslar kurmayı tercih etti. Bu temaslarda, Türkiye’ye F-35 satışı halinde bölgedeki askeri dengenin değişeceği yönündeki İsrail tezleri gündeme getirildi.

İSRAİL İÇİNDE ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Al-Monitor, İsrail savunma çevrelerinde F-35 meselesinin ciddi bir kırılmaya neden olduğunu yazdı. Bazı askeri kaynaklar, Türkiye’nin F-35’lere erişmesinin İsrail’in hava üstünlüğünü zorlayabileceğini belirtti. Özellikle uçağın gizlilik kabiliyeti ve bağımsız kontrol sistemlerinin Tel Aviv’in korkulu rüyası oldu.

Netanyahu’nun 29 Aralık’ta Trump ile Mar-a-Lago’da bir araya gelmesi bekleniyor. Al-Monitor’a göre F-35 dosyası bu görüşmede masaya gelecek ancak Netanyahu’nun kamuoyu önünde Trump’a karşı net bir itirazda bulunması beklenmiyor.

İSRAİL UMUDUNU SESSİZ SENARYOYA BAĞLADI

Haberde, Kudüs’te bazı çevrelerin, geçmişte Birleşik Arap Emirlikleri örneğinde olduğu gibi F-35 satışının zamanla askıya alınmasını umut ettiği bilgisi paylaşıldı. Ancak İsrailli askeri kaynaklar, bu beklentinin garanti olmadığını da açık şekilde dile getirdi.

Al-Monitor’un haberine göre, Türkiye’nin F-35 sürecine geri dönüş ihtimali, Tel Aviv’de yüksek sesle konuşulmayan ama derin bir rahatsızlığa neden olan başlıca başlık haline geldi.

