ABD’nin, Türkiye’nin 2019’daki S-400 süreci sonrası dışlandığı F-35 programı için yeni bir formül aradığı iddiası, Yunan basınında manşetlere taşınarak ülkenin bir numaralı gündemi hâline geldi. Kathimerini ve Pentapostagma, Trump–Rubio ikilisinin Türkiye dosyasında yeniden çözüm arayışına girdiğini yazarken, muhtemel bir ilerlemenin Ege’deki dengeleri derinden etkileyebileceğini öne çıkardı.

Atina’da adeta sirenler çaldı. Yunanistan’ın etkili gazetesi Kathimerini, Türkiye ile ABD arasında yeniden ısınan F-35 trafiğini manşete çekerek Atina kamuoyunu hareketlendirdi.

Washington–Ankara hattında yaptırımların gevşetilebileceği iddiasını büyük bir tedirginlikle sayfalarına taşıdı.

NELER OLDU?

Kathimerini, ABD’nin Türkiye’nin 2019’da S-400 hamlesi sonrası dışlandığı F-35 programını yeniden masaya yatırdığını yazarken; tartışmanın yalnızca savaş uçaklarıyla sınırlı olmadığını, Kaan projesinden motor ve mühimmat başlıklarına hatta yıllardır tıkanan savunma sanayi dosyalarına kadar geniş bir paketin yeniden açıldığını, masaya geldiği paylaşıldı.

Kathimerini ve Pentapostagma, Trump–Rubio ikilisinin Türkiye dosyasında yeniden çözüm arayışına girdiğini yazarken, olası bir ilerlemenin Ege’deki dengeleri derinden etkileyebileceğini öne çıkardı.

"TRUMP VE RUBİO, TÜRKİYE'DEKİ F-35'LER İÇİN BİR FORMÜL ARIYOR İDDİASI"

Yayında, “Trump ve Rubio, Türkiye'deki F-35'ler için bir formül arıyor” ifadesi öne çıkarılırken; masada askıya alma ya da belirli maddelerden muafiyet tanıma gibi seçeneklerin bulunduğu aktarıldı.

Açıklamaların ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibinde de hararetle tartışıldığı, bazı isimlerin “CAATSA yüzünden Türkiye ile ilişkilerin rafa kaldırılmasının stratejik hata olduğunu” söylediği kaydedildi.

Pentapostagma kanalı ABD yönetiminin bu adımları değerlendirmesini “Yunanistan için alarm” başlığıyla duyurarak, Türkiye’nin savunma kabiliyetlerinde yeni bir dönemin başlayabileceğini yazdı.

Gazete, Kaan savaş uçağı ve F-35 dosyasında yaşanabilecek her türlü ilerlemenin Ege’deki dengeleri altüst edebileceğini öne sürerek, Atina’nın bu ihtimali “gözünü kırpmadan takip ettiği” yorumunu manşetinin merkezine yerleştirdi.

Öte yandan ABD Kongresi’nde iki partiden 40 milletvekili, Türkiye’nin F-35 programına yeniden katılma talebinin reddedilmesini istemeye devam ediyor. Hazırlanan mektuba İsrail, Yunanistan ve Ermeni lobilerinin ortak desteği damga vururken, Türkiye “askeri sırların Rusya’ya sızabileceği” iddiasıyla açıkça tehdit edildi.

"S-400'LER SÖKÜLMEDEN GERİ DÖNEMEZ"

Hellenic Caucus üyesi Chris Pappas, Gus Bilirakis, Dina Titus ve Nicole Malliotakis imzalı mektupta, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini elinde bulundurduğu sürece F-35’e geri dönüşünün “mümkün olmadığı” öne sürüldü.

Milletvekilleri, aksi durumda “F-35 sistemlerinin bütünlüğünün tehlikeye gireceği” ve “Rus istihbaratına bilgi sızabileceği” iddia etti.

İSRAİL’DE DE AYNI KORKU:F-35 ŞOKU

Bölgedeki gerilimi artıran bir diğer gelişme ise İsrail kaynaklı raporlara yansıdı. ABD’nin Suudi Arabistan’a F-35 satışı onaylaması Tel Aviv’de paniğe yol açtı.

İsrail ordusu, satışın Orta Doğu’daki hava üstünlüğünü zayıflatabileceğini söyleyerek yüksek perdeden itiraz etti.

Ynet tarafından yayımlanan raporda, Adir filosunun uzun menzilli gizli operasyonlarda büyük avantaj sağladığı, ancak Suudi Arabistan’da aynı uçakların konuşlandırılması durumunda bu avantajın aşınacağı kaydedildi.

Rapor, Riyad’ın F-35 siparişlerinin kritik üretim hatlarını meşgul ederek İsrail’in teslimatlarını geciktirebileceğini ve modernizasyon sürecini aksatabileceğini yazdı.

F-35’in gelişmiş sensörleri, yapay zeka destekli muharebe sistemleri ve radar görünmezliği vurgulanırken; bu adımın Ortadoğu’nun askeri mimarisini değiştirebileceği öne sürüldü.

MÜZEYYEN BIYIK

