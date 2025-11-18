A Milli Takım, 18 Kasım Salı günü 22.45'de FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6'ncı ve son maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. İspanyol basının maçla ilgili manşeti tepki çekti.

İspanyol basını, Türkiye ile oynanacak kritik karşılaşmayı "prestij mücadelesi" olarak görmüyor. İspanya'da bu maç adeta final havasında karşılandığı söyleniyor.

FORMALİTE DEĞİL

A Milli Takım bu akşam dünya devi İspanya ile karşılaşırken; İspanyol basını, manşetleri "Bu gece parti var!" söylemleriyle karşılaşmayı finale dönüştürmüş durumda. İspanyol Milli Takımı, Türkiye karşısında tarihe geçme fırsatına sahip.

Marca'nın maçla ilgili attığı manşet

TARİHİ SERİ HEDEFLENİYOR

İspanya Milli Takımı, bu maçı kazanırsa 31 resmi maçlık yenilmezlik serisine ulaşabilir. Böylece İspanya, tarihte bunu başaran ikinci takım olacak. Bu rekor daha önce Roberto Mancini'nin Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İtalya'sına ait.

ELEMELERDE NAMAĞLUP

İspanya, Dünya Kupası yolunda evinde oynadığı eleme maçlarında tek namağlup milli takım konumunda. 63 maçtır süren bu rekorun Türkiye karşısında da sürdürmeyi hedefliyorlar. Bu serinin 2033'e kadar devam edebilmesi, 2030'un ev sahiplerinden biri olacak İspanya'nın elemelere prestijli şekilde girmesi açısından büyük önem arz ediyor.

İspanya Milli Takımı

GOL YEMEME SERİSİ

Türkiye maçı, İspanya için savunma rekorunu ilerletme fırsatı da sunuyor. 509 dakikadır gol yemeyen ekip, eleme grubunu hiç gol yemeden bitirme hedefi taşıyor.

ERENAY KOÇKAN

Haberle İlgili Daha Fazlası