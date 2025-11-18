A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda lider İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası elemelerine iyi başlasak da Konya’daki 6-0’lık İspanya bozgunuyla altüst olmuştuk. Şimdi bu maçın rövanşı geldi çattı. Play-off biletini kurtardık ama bir de kırılan gururumuzun tamiri var. Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı’nda oynanacak karşılaşma, 22.45’te başlayacak ve TV8’den naklen yayınlanacak.

Millî oyunculardan Kenan Yıldız ile Oğuz Aydın bu maçta kart görmeleri hâlinde cezalı duruma düşecek ve mart ayında oynanacak play-off maçında takımdaki yerini alamayacak.

İSPANYA'YA 6 EKSİKLE GİTTİ

Dün Sevilla’ya uçan takımımızda cezalı olan İsmail Yüksek’in yanı sıra Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Aral Şimşir kadrodan çıkarıldı. Galatasaray’dan forvet Ahmed Kutucu kadroya eklendi.

AMAN DİKKAT

Takımımızda Arda Güler, Kenan Yıldız ve Oğuz Aydın, İspanya karşısında sarı kart görmeleri halinde play-off ilk maçında cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11'LER

İspanya:

Simon

Porro

Cubarsí

Laporte

Cucurella

Merino

Zubimendi

Ruiz

Torres

Oyarzabal

Baena

Türkiye:

Uğurcan

Zeki

Merih

Samet

Ferdi

Salih

Orkun

Oğuz

Arda

Kenan

Barış Alper

EMRAH TASÇI

