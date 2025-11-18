Türkiye, İspanya ile karşılaşıyor: Montella'nın muhtemel 11'i belli oldu
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda lider İspanya ile karşı karşıya gelecek.
- Türkiye-İspanya maçı, 22.45'te La Cartuja Stadı'nda oynanacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.
- Millî takım, Hakan Çalhanoğlu ve Kaan Ayhan dahil 6 önemli oyuncusundan eksik sahaya çıkacak.
- Kenan Yıldız, Oğuz Aydın ve Arda Güler, sarı kart görmeleri halinde mart ayındaki play-off maçında cezalı duruma düşecek.
- Maç, geçmişteki 6-0'lık mağlubiyetin ardından "kırılan gururun tamiri" olarak görülüyor.
Dünya Kupası elemelerine iyi başlasak da Konya’daki 6-0’lık İspanya bozgunuyla altüst olmuştuk. Şimdi bu maçın rövanşı geldi çattı. Play-off biletini kurtardık ama bir de kırılan gururumuzun tamiri var. Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı’nda oynanacak karşılaşma, 22.45’te başlayacak ve TV8’den naklen yayınlanacak.
Millî oyunculardan Kenan Yıldız ile Oğuz Aydın bu maçta kart görmeleri hâlinde cezalı duruma düşecek ve mart ayında oynanacak play-off maçında takımdaki yerini alamayacak.
İSPANYA'YA 6 EKSİKLE GİTTİ
Dün Sevilla’ya uçan takımımızda cezalı olan İsmail Yüksek’in yanı sıra Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Aral Şimşir kadrodan çıkarıldı. Galatasaray’dan forvet Ahmed Kutucu kadroya eklendi.
AMAN DİKKAT
Takımımızda Arda Güler, Kenan Yıldız ve Oğuz Aydın, İspanya karşısında sarı kart görmeleri halinde play-off ilk maçında cezalı duruma düşecek.
MUHTEMEL 11'LER
İspanya:
Simon
Porro
Cubarsí
Laporte
Cucurella
Merino
Zubimendi
Ruiz
Torres
Oyarzabal
Baena
Türkiye:
Uğurcan
Zeki
Merih
Samet
Ferdi
Salih
Orkun
Oğuz
Arda
Kenan
Barış Alper