Van’da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ailesi, soruşturmada ciddi eksikler olduğunu iddia ediyor. Baba Nizamettin Kabaiş, kızının cinayete kurban gittiğini öne sürerek gassal ile aralarında geçen konuşmayı anlattı.

Van’da kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili tartışmalar sürerken, ailesinin adalet arayışı devam ediyor. Baba Nizamettin Kabaiş, dosyada önemli eksiklikler bulunduğunu belirterek kızının ölümünün aydınlatılmadığını savundu.

BAKAN TUNÇ İLE GÖRÜŞECEK

NTV’ye konuşan baba Kabaiş, aradan geçen 15 aya rağmen olayla ilgili pek çok sorunun cevapsız kaldığını dile getirdi. Adalet Bakanlığı’ndan gelen davet üzerine Ankara’ya gideceklerini söyleyen Kabaiş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılacak görüşmenin kendileri için umut verici olduğunu ifade etti.

Dosyada dikkat çeken deliller olduğunu öne süren Kabaiş, kızının vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA izinin tespit edildiğini iddia ederek, tüm bulguların yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep etti.

GASSAL NE SÖYLEDİ?

Kızının ölüm nedeninin “suda boğulma” olarak açıklanmasına da itiraz eden baba Kabaiş, boğaz bölgesinde hasar olduğunu ve akciğerlerinde su bulunmadığını savundu.

Rojin’in 18 gün boyunca suda kalmadığını düşündüğünü belirten Kabaiş, cenazeyi gördüğünü ve gassalla konuştuğu söyledi. Baba Kabaiş gassalın, “Bu beden 18 gün suda kalmış bir beden değildi” dediğini belirtti.

AÇLIK GREVİNE BAŞLAYACAK

Aile, soruşturmanın hızlandırılmasını ve dosyadaki tüm delillerin yeniden değerlendirilmesini istiyor. Nizamettin Kabaiş, taleplerinin karşılık bulmaması halinde Meclis önünde eylem yapacağını ve açlık grevine başlayacağını da sözlerine ekledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası