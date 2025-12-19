Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van’da cansız bedeni sahilde bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in İspanya’ya incelemeye gönderilen telefonu hakkında son durumu açıkladı. Bakan Tunç “10 haneli bir şifre kullanıldığına yönelik bir tespit söz konusu. Bu şifrelerin çözülmesiyle ilgili şu anda çalışmalar yapılıyor” dedi.

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, son olarak Rojin’in telefonu incelenmek üzere İspanya’ya gönderilmişti.

İspanya Adalet Bakanlığı’nın Türkiye'nin talebini kabul etmesi üzerine Kabaiş'in telefonu, Van Cumhuriyet Başsavcılığı görevlileri tarafından İspanya'ya götürülerek yetkililere teslim edilmişti.

Cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş

TELEFON ŞİFRESİ 10 HANELİ ÇIKTI

"Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20 Yıllık Panoraması 20. Yıla Bütüncül Bakış Sempozyumu’nun ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu konuya ilişkin de konuştu.

Bakan Tunç, Rojin Kabaiş’in cep telefonunda 10 haneli bir şifre kullanıldığını söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Şifrelerin çözülmesine ilişkin sürecin devam ettiğini belirten Bakan Tunç, son durumu şöyle anlattı:

Telefondaki şifre çözüldükten sonra dijital incelemeler yapılacak. Daha önce yapılan delil tespitleri vardı, dijital incelemeler vardı. Bir sonuca ulaşılamamıştı. Burada telefonun incelenmesiyle birlikte, konunun aydınlatılmasıyla ilgili olarak önemli verilere inşallah ulaşabiliriz.

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan markete gideceğini söyleyerek çıktı. 27 Eylül'de kaybolan genç kızın cansız bedeni, 15 Ekim'de Mollakasım Köyü sahilinde bulundu.

2 ERKEĞE AİT DNA

Adli Tıp raporunda Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni suda boğulma olarak belirlendi. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Rojin’in bedeninde 2 erkeğe ait DNA tespit edildi.

15 Ekim'de Mollakasım Köyü sahilinde bulundu

Van ve Diyarbakır barosu avukatlarının "DNA'lar hangi bölgelerde tespit edildi, açıklansın" talebi üzerine rapor açıklandı. Yayımlanan tespit raporunda DNA örneklerinin Kabaiş'in göğüs ve vajina bölgesinde bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine avukatlar cinsel saldırı olma ihtimali üzerinde yeniden durulması gerektiğini belirtti.

Bakan Tunç, İspanya'daki ilk tespiti açıkladı! Rojin Kabaişin telefon şifresi 10 haneli çıktı

134 DNA ALINMIŞTI

Van Cumhuriyet Başsavcılığı 17 Ekim 2025 tarihinde cenazenin nakline kadar geçen sürede, cenazeyle temas etmiş olabilecek kişilerin DNA profillerinin karşılaştırılmasını istedi.

Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'nin yaptığı araştırmada 134 kişiden DNA alındı. Yapılan incelemeye dair sonuç raporunda ilgili olmayan kişilerin teması ile bir bulaş tespit edilmediğinin anlaşıldığı, dolayısıyla bu aşamada bulaş ihtimalinin de dışlanmış olduğu' tespitine yer verildi. Genç kızın babası Nizamettin Kabaiş ise kızının öldürüldüğünü iddia etti.

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş

