İspanya'nın Teknik Direktörü Luis de la Fuente ve milli futbolcu Fabian Ruiz, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında Türkiye ile karşılaşacakları mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında yarın Sevilla'da Türkiye ile karşılaşacak İspanya'nın Teknik Direktörü Luis de la Fuente, en iyi kadrolarıyla kazanmak için sahada olacaklarını söyledi.

Luis de la Fuente​​​​​​​, karşılaşmanın oynanacağı La Cartuja Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, milli futbolcu Fabian Ruiz ile açıklamalarda bulundu.

"KADROMUZDA BİR ROTASYON OLMAYACAK"

Önemli bir maça çıkacaklarını belirten deneyimli teknik adam, “Türkiye maçı bizim için sadece prestij anlamı taşımıyor. Dünya Kupası’na gitmek istiyoruz, taraftarımıza yönelik de bir sorumluluğumuz bulunmakta. Neredeyse birinci olarak doğrudan katılma işini tamamen bitirmiş durumdayız. Yenilmezlik serimizi 31 maça çıkarmak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz, futbolcularımın kondisyonu da çok iyi. Yarın kadromuzda bir rotasyon olmayacak, çok ciddi ve üst seviye bir maç olacak. Sorumluluğumuzu ve saygımızı ortaya koyarak maça çıkacağız. En iyi planımız ve oyunuzla sahada olacağız. Her zaman oynayacağımız maç bizim en önemli maç. Bu maçı kazanmak için en iyi kadromuzla sahaya çıkacağız. Kazanmak istiyoruz. 25 futbolcum bulunuyor, hepsi oynamak istiyor. Kim olursa olsun hepsinin kalitesi ve kapasitesine güvenimiz tam.” İfadelerini kullandı.

KEREM VE HAKAN CEVABI

İspanyol teknik adam, “Türk Milli Takımı’nda Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu gibi önemli eksikler var. Sizce bu maçın heyecanını, etkiler mi?” sorusuna, “Sakatlardan bahsetmeyelim, sakatlıklar bizde daha fazla. Futbol böyle bir şey. Sakatlıklar, diğer futbolculara fırsat doğuruyor. Sahip olduğu kapasiteyi böylece gösterebilirler. Sakat oyuncuların oynamasını isterdik ama kimseyi aramayacağız. Takımımızda çok iyi oyuncular var, Türkiye’de de bu fırsatı elde edememiş oyuncular iyi performanslar gösterebilir. Birçok oyuncunuzu da tanıyorum.” cevabını verdi.

Şu anda tüm oyuncularının oynayacak durumda olduğunu açıklayan deneyimli teknik adam, “Unai Simon Gürcistan maçında bir darbe aldı ve şu anda hiçbir sorunu yok.” dedi.

Sevilla’da milli maç oynayacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını aktaran De La Fuente, “Burası kendi evim, burada olmaktan mutlu hissediyorum, taraftarlarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Futbolcularımdan da çok memnunum ve onlarla gurur duyuyorum. Bu hikayenin başaktörleri onlar. Daha yapacağımız çok şey var.” şeklinde konuştu.

De la Fuente “Sizce İspanya dünyanın en iyi takımı mı?” sorusunu, “Milli takım hakkında böyle konuşulması benim için büyük gurur. Bireysellikleri kaldırmamız gerek, milli takımın ülke için yaptığı temsiliyeti ortaya koymamız gerekiyor. Gençlerin milli takıma desteğinin arttığını görüyoruz, bu bizi çok mutlu ediyor. Futbolcuların ortaya koyduğumuz hedeflere inanmalarını sağlamak istiyoruz.” cevabını verdi.

“Dünya Kupası benim için her şeyi temsil etmekte” sözlerini kullanan İspanyol teknik adam şöyle konuştu:

“Milli takımın daha önce de büyük bir taraftarıydım. Ülkesinin takımının teknik direktörü olmak bir teknik direktörün gelebileceği en yüksek nokta. Avrupa Şampiyonası’nda yaşadıklarımızdan sonra önümüzdeki Dünya Kupası’nda milli takımı yönetecek olmak benim için büyük gurur. En büyük favorilerden bir tanesi olarak gösterilmek başarı. Kazanmak ya da kaybetmek ince bir çizgidir, hatta adil olmayan bir şekilde kaybedebilirsiniz. Başarı hep zirve için mücadele edebilmektir. Dünya Kupası’nda olacağız, favorilerden biri olmak çok önemli.”

De la Fuente, Laporte hakkında gelen bir soruya ise, “Çok önemli bir oyuncu, bazı durumlarda pozisyonundaki en iyi orta saha olduğunu söylemiştim, oyun sistemimize mükemmel iyi uyuyor. Oyunu kuruyor ve ara pasları da çok iyi, defansa da çok yardımcı oluyor. Tam bir takım oyuncusu diyebilirim. İşimiz hangi oyuncunun nerede verim vereceğini bulmakta.” cevabını verdi.

Deneyimli teknik adam, İspanya’nın son yıllardaki başarısının sebeplerinin sorulması üzerine şöyle konuştu:

“İspanya son yıllarda turnuvalarda favori durumuna geldi. Buradaki sır, İspanyol futbolunda kulüplerde iyi bir çalışma gerçekleştiriliyor çok iyi antrenörlerimiz var, İspanya takımı olarak da bir modelimiz bulunmakta, belirli bir futbol sistemi olarak devam ediyoruz. Bunu her geçen gün daha iyi hale getiriyoruz. Bir şey elde etmek için eğitimin yanı sıra sisteme ve futbolculara inanmak gerekiyor.”

FABİAN: “ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK”

İspanyol futbolcu Fabian Ruiz de önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, “Çok zor bir maç olacak, Türk Milli Takımı'nı biliyoruz, çok önemli oyuncuları bulunuyor, kazanmak için gelecekler. Maçın başından itibaren bizi zorlayacaklar, çok odaklanmış bir şekilde maça çıkmalıyız. Çok zor olacağını biliyoruz, kaliteli ve büyük oyuncular olan bir milli takım, umarım kazanacağız. Yenilmezlik serimizi 31 maça yükseltmek istiyoruz.” İfadelerini kullandı.

Real Betis taraftarı olduğunu ve bu stadyumda oynanacak maçtan dolayı mutluluk duyduğunu aktaran Ruiz, “Kendi şehrimde oynayacak olmak benim için büyük bir mutluluk. Yarın umarım Dünya Kupası’na gitmeyi hep birlikte kutlarız. Betis’in logosunu burada görmek beni çok mutlu ediyor. Real Betis taraftarıyım, bir gün geri dönmeyi düşünüyorum. Kariyerimi evimde bitirmek istiyorum, umarım bu rüyamı gerçekleştirebilirim.” şeklinde konuştu.

