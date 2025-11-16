Ronaldo'suz Portekiz, Ermenistan'ı perişan etti! Tarihi fark
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu altıncı maçında Portekiz, konuk ettiği Ermanistan'ı 9-1 mağlup ederek grubunu lider tamamladı.
Portekiz, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda Ermenistan'ı 9-1 mağlup ederek grubunu lider tamamladı.
- Portekiz, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu maçında Ermenistan'ı 9-1 yendi.
- Bruno Fernandes ve Joao Neves, Portekiz adına hat-trick yaptı.
- Portekiz'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, kırmızı kart cezası nedeniyle maçta forma giymedi.
- Bu galibiyetle Portekiz, grubunu lider bitirirken, Ermenistan son sırada yer aldı.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu maçında Portekiz, evinde karşılaştığı Ermenistan'ı gole boğdu.
Dragao Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi Portekiz, 9-1'lik skorla kazandı.
FERNANDES VE NEVES HAT-TRICK YAPTI
Portekiz'e galibiyeti getiren golleri Bruno Fernandes (3), Joao Neves (3), Gonçalo Ramos, Renato Veiga ve Francisco Conceiçao kaydetti. Ermenistan'ın tek golü ise Eduard Spertsyan'dan geldi.
RONALDO FORMA GİYMEDİ
Portekiz'in yıldız ismi Cristiano Ronaldo, kırmızı kart cezası nedeniyle forma giymedi.
PORTEKİZ LİDER BİTİRDİ
Bu galibiyetle puanını 13 yapan Portekiz, grubu lider tamamladı. Ermenistan ise 3 puanla son sırada yer aldı.
