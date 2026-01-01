Türkiye'yi etkisini altına alan kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilerken, Aksaray'da yürekleri ısıtan bir görüntü kaydedildi. 7 yaşındaki Zeynep Ebrar Berk, mezarlığın duvarındaki Türk bayrağı motifini üzerine yağan kardan temizleyerek öptü.

Aksaray'da mezarlığın duvarındaki Türk bayrağı motifini üzerine yağan kardan temizleyerek öpen 7 yaşındaki Zeynep Ebrar Berk, bayrak sevgisiyle yürekleri ısıttı.

Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Zeynep ile babası Ahmet Berk, kar yağışının ardından yürüyüşe çıktı.

Bayrak sevgisiyle yürekleri ısıttı! Yağan karı elleriyle temizledi

Ervah Kabristanlığı duvarındaki Türk bayrağı motiflerinin karla kaplandığını fark eden Zeynep Ebrar'ın, babasının elini bırakarak bayrak motifini temizleyip öpmesi belediyeye ait kar küreme ekipleri tarafından görüntülendi.

Aksaray Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü, izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Berk ailesini ziyaret ederek Türk bayrağı ile çeşitli hediyeler takdim etti.

