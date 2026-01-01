İstanbul’da yeni yılın ilk gününde kentin bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini artırırken, ulaşımda aksamalar yaşandı. AKOM, özellikle gece saatleri için buzlanma uyarısında bulundu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), buzlanma riski nedeniyle derslerin çevrim içi yapılacağını duyururken, gözler İstanbul Valisi Davut Gül’e çevrildi. İstanbul genelinde eğitime ara verilip verilmeyeceği ise öğrenciler tarafından merakla bekleniyor.

İstanbul'da, yeni yılın ilk gününde kentin bazı bölgelerinde etkisini giderek artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Kentte öğlene doğru başlayan kar yağışı kentin birçok ilçesini etkisi altına aldı.

Avrupa Yakası'nda kar, Sarıyer, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Kağıthane ve Sultangazi'de aralıklarla sürüyor.

Fatih'teki Sultanahmet Meydanı ile çevresindeki tarihi mekanları gezen yerli ve yabancı turistler yılın ilk kar yağışının görüntülerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Şile'de yağan kar havayı beyaza bürüdü.

Ümraniye Millet Bahçesi ile çevresinde etkili kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Üsküdar ile Beylerbeyi çevresinde yoğun kar yağışına rağmen yürüyüş yapanlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

SÜRÜCÜLER KAR NEDENİYLE ZOR ANLAR YAŞADI

Öte yandan İstanbul Havalimanı ile Kuzey Marmara Otoyolu Riva Gişeleri, Sarıyer Seyrantepe TEM Otoyolu bağlantı noktalarında görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler dörtlülerini yakarak dikkatli ve yavaş şekilde ilerledi.

Beykoz'da caddelerde biriken yoğun kar nedeniyle sürücüler araçlarını durdurdu. Bazı vatandaşlar araçlarından inerek kar küreme araçlarının ve ekiplerin yolu açmasını beklemek zorunda kaldı.

AKOM YARIN İÇİN DE UYARDI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), öğleden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yarın sabaha kadar buzlanma ve donun görüleceğini bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, kar yağışının öğleden itibaren Avrupa Yakası'nda İstanbul Boğazı'nın çevresi ile Anadolu Yakası'nın genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olacağı, hava sıcaklığının -1 ile 3 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışının saat 18.00'den itibaren etkisini kaybedeceği ancak buzlanma ve don hadiselerinin yarın sabah saatlerine kadar etkili olabileceği öngörülüyor.

İstanbul'da yarın en düşük 1, en yüksek 8 derecede sıcaklık ile parçalı bulutlu havanın olacağı tahmin ediliyor.

Yağış beklenmeyen ve hava sıcaklığının 7-16 derece arasında seyredeceği aktarılan hafta sonu, lodos fırtınası yaşanması, pazartesi parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.

Kentte salı günü yağmur, çarşamba günü ise kuvvetli sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

İTÜ'DEN UZAKTAN EĞİTİM KARARI

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, gece saatlerinde beklenen buzlanma riski nedeniyle yarın derslerin çevrim içi gerçekleştirileceğini duyurdu.

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

İTÜ'den gelen uzaktan eğitim kararı ve AKOM'un buzlanma ile don uyarılarının ardından gözler İstanbul Valisi Davut Gül'e çevrildi.

Öğrenciler İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağına dair kararı merakla bekliyor.

ŞİLE-ÖMERLİ'DE ULAŞIMA KAR ENGELİ

Öğleden itibaren kentte yeniden görülen kar yağışı, özellikle Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde kara yolu ulaşımını aksattı.

Şile-Ömerli Otoyolu'nda yoğun kar nedeniyle sürücüler araçlarını durdurmak zorunda kaldı. Yoldan geçemeyen araçlar nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Buzlanma nedeniyle kayan araçlar hasarlı kazalara neden oldu.

VALİ GÜL, AFAD'DA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI TAKİP ETTİ

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) kentte yürütülen karla mücadele çalışmalarını takip etti.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Vali Gül'ün, ilde yürütülen karla mücadele çalışmalarına ilişkin Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ile AFAD İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'den bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Valiliği olarak karla mücadele tedbirlerimizi aldık. İlimizde hayatı olumsuz etkileyen bir yağış bulunmamakta, ana arterler başta olmak üzere tüm yollar açıktır. Tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde 7/24 sahada karla mücadele çalışmalarına devam ediyor, süreci takip ediyoruz."

