Karaköy ve Eminönü'nde kar yağışı etkili oldu İstanbul'da yeni yılın ilk gününde kar yağışı devam ediyor. Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sultangazi ile Sarıyer'de, Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Şile, Üsküdar ve Ümraniye'de kar yağışı etkili oluyor. Park halindeki otomobillerin ve binaların üstleri ile yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul'da, yeni yılın ilk gününde de kentin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Soğuk havanın etkisine giren İstanbul'un bazı ilçelerinde ve yüksek kesimlerde beklenen kar yağışı başladı.

Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sultangazi ile Sarıyer'de kar yağışı görülüyor.

Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Şile, Üsküdar ve Ümraniye'de kar yağışı etkili oluyor. Park halindeki otomobillerin ve binaların üstleri ile yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Yılın ilk günü resmi tatil olması nedeniyle cadde ve sokakların boş olduğu kentte ormanlar, park halindeki otomobiller ile binaların üstleri ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Karaköy Sahili de kar yağışının etkili olduğu lokasyonlar arasında yer aldı.

Kar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kar yağışından korunmak isteyen vatandaşlar tramvay istasyonlarına sığındı.

Galata Köprüsü de kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Vatandaşlar, kar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Avrupa Yakası'nda Eyüpsultan ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

