Ankara'da yaşanan su kesintisi dondurucu soğukta vatandaşları çeşmelere akın ettirdi. Sincan ilçesindeki kesintiden dolayı ihtiyaçlarını gideremeyen Ankaralılar çevredeki kaynak suları ve çeşmelerden su temin etmeye başladı. Bidonlarla çeşme başında bekleyen vatandaşlar "Bu soğukta su doldurmak zorunda değiliz. Eşimle çocuğum şu an evde bekliyor, evinde sıcak oturmak varken buraya geldim annemle su dolduruyorum" sözleri ile durumdan şikayetçi oldu.

VATANDAŞLAR DURUMDAN RAHATSIZ

Ellerinde damacana ve bidonlarla çeşme başında su dolduran vatandaşlardan Cihat Karayel, yeni yıla susuz girdiklerini belirterek, "Suyun olmaması çok kötü bir şey. Çay bile içemezsin, en kötüsü kişisel bakımını bile gideremezsin." dedi.

Karayel, son zamanlardaki su kesintilerinin haber verilmediğini ileri sürerek, "Bu soğukta su doldurmak zorunda değiliz. Eşimle çocuğum şu an evde bekliyor, evinde sıcak oturmak varken buraya geldim annemle su dolduruyorum. En azından bir haber verilsin. İnsanlar evde ona göre bir önlem alır. Akşam yatarsın, su var. Sabah kalkarsın, su yok." ifadelerini kullandı.

