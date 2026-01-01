Ankara’da esnaftan haraç isteyip, iş yerlerini kurşunlayan çeteye yönelik operasyon sonucu yakalanan zanlılardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara il Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çankaya ilçesindeki esnaflardan yüklü miktarda para talep ederek zorla ‘çökme’ girişiminde bulundukları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce yürütülen operasyon sonucu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ve kartuş ele geçirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında ‘Nitelikli Yağma, Silahlı Tehdit, Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma, Mala Zarar Verme’ suçlarını işledikleri tespit edilen M.G, F.G, F.A, İ.D ve suça sürüklenen çocuk D.K. gözaltına alındı. Zanlılar 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

