Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in işgal altındaki Kırım’ın Ayia Burnu’nda 10 milyar ruble değerinde (yaklaşık 5,5 milyar TL) son derece lüks bir mülke sahip olduğu öne sürüldü. Söz konusu iddia, hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalni'nin ekibi tarafından ortaya atıldı.

İÇİNDE YOK YOK Vladimir Putin'in, işgal altındaki Kırım'da bir uçurumun kenarına gizlenmiş, ultra lüks bir mülkü gizlice ele geçirdiği iddia edildi. Karadeniz yarımadasının güney ucundaki Ayia Burnu'nda saklanan bu devasa kompleksin içinde sağlık alanları, tam teşekküllü bir ameliyathane, helikopter pisti, büyük bir havuz, kriyojenik bölme ve altın kaplama banyo armatürleri bulunuyor.

Değerinin 10 milyar ruble (yaklaşık 5.5 milyar TL) olduğu belirtilen bu devasa konut, özel hastane, ameliyathane, -110 derecelik kriyo alanı içeriyor ve altın kaplama banyo aksesuarlarına sahip. Navalni’nin ekibi adete bir sarayı andıran mülkün, Putin'in kontrolsüz gücünün ve yolsuzluğun yeni bir sembolü olduğunu belirtti. Ayrıca, mülkün Putin’in oligark çevreleri tarafından finanse edildiğini öne sürdü.

YANUKOVİÇ’TEN PUTİN’E GEÇTİ Aslen devrik Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç için inşa edilen ve sonrasında sanatoryum olarak kullanılması planlanan bu yerleşke, Navalni'nin ekibi tarafından yürütülen soruşturmaya göre, Putin’e ait "büyük bir saraya" dönüştürüldü.

ANA BİNA 9 BİN METREKARE Ekibin araştırmasında, sadece ana binanın 9 bin metrekare olduğu mükün altında yaklaşık 5 bin metrekarelik ikinci bir binasının daha gizlendiği belirtildi. Bununla birlikte, sarayda özel bir sahil gezinti yolu, iskele ve beyaz kumlu yapay plajın yanı sıra, yamaçta daha yüksek bir alanda yeni bir helikopter pisti de yer alıyor.

SON DERECE ABARTILI BİR LÜKSE SAHİP Proje belgeleri ve fotoğraflara göre, Kırım’daki sarayın iç mekanları, Putin’in diğer mülkleri olan Valday ve Gelencik’tekine kıyasla bile son derece abartılı. Mülkün ayrı iki bölümünde iki ayrı yatak oldası bulunuyor. Putin’e ait olduğu düşünülen ana yatak odası ise 240 metrekare alana sahip.

TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANE OLANAKLARINA SAHİP Sarayın bir katının tamamen özel bir hastaneden oluşması, 73 yaşındaki Putin’in sağlık durumuyla ilgili soruları yeniden gündeme getirdi. Bu özellik, Putin’in diğer mülklerinde de dikkat çekiyordu. Hastanede bir genel doktor muayene odası, KBB ofisi, diş ameliyathanesi ve son teknoloji Alman ve Finlandiya tıbbi cihazlarıyla donatılmış tam ölçekli bir ameliyathane yer alıyor.

Araştırmacılar, bu bölümde 2 milyon ruble (1 milyon TL) değerinde bir ultrason cihazı, muayene ve masaj masası, elektrokardiyograf, fizyoterapi ekipmanları ve nöromüsküler stimülasyon cihazlarının bulunduğunu kaydetti. Ameliyathanede ise 4 milyon ruble (2 milyon TL) değerinde bir ameliyat masası, ventilatör, defibrilatör, anestezi makinesi, röntgen ünitesi, gastroskopi ve kolonoskopi ekipmanları gibi çok sayıda ileri teknoloji cihaz yer alıyor.

"PUTİN'İN ÖZEL İLGİSİ: -110 DERECEDE GENÇLEŞMEK" Konuya ilişkin açıklama yapan Yolsuzlukla mücadele aktivisti Maria Pevchikh, "Putin'in konutlarının ve yatlarının dikkat çekici özelliği kriyo bölmedir. Burada Putin -110 derecede gençleşiyor. Edindiğimiz bilgilere göre bu cihazlara bayılan ve bunları ısrarla konutlarına kuran tek bir kişi var: Vladimir Putin" açıklamasını yaptı.

FİNANSMAN AYNI KAYNAKTAN Navalni ekibinin incelediği mali kayıtlara göre, Kırım’daki saray Putin'in gösterişli Gelencik malikanesi için kullanılan ağla aynı ağ üzerinden finanse edildi. Raporda, "Her iki saray da tamamen aynı şekilde, aynı cüzdanlardan, kabaca aynı zamanda ödendi" ifadesi yer aldı. Toplam maliyetin ise yaklaşık 10 milyar ruble (yaklaşık 5.5 milyar TL) olduğu tahmin edildİ. Navalni'nin ekibi bu meblağı, "Başkan Putin'e verilmiş bir rüşvet" olarak nitelendiriyor.

