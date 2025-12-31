Dünyaca ünlü Çinli aktör ve yönetmen Jackie Chan, "Unexpected Family" filminin ön gösteriminde, izlediği bir videodaki Gazzeli çocuğun kendisine neler hissettirdiğini anlattı.

Ünlü oyuncu, çocuğun “Bizim buralarda çocuklar büyüyemez” sözlerini duyduğunda gözyaşlarını tutamadığını açıkladı. Chan, o an yaşadığı duygusal yoğunluğu anlatırken “Vov, gözyaşlarım anında süzülmeye başladı” ifadelerini kullandı.

Gazzeli çocuğun o cümleyi kurduğundaki durumuna dikkat çeken dünyaca ünlü aktör “O cümleyi kurduğunda hiçbir yüz ifadesi yoktu. Yani görüyorsunuz ki yaşlanabilmek bir tür mutluluktur” şeklinde konuştu.

Gazze'de yaşayan çocukların küçük yaşta hayatını kaybedebildiğinin altını çizen Chan "Buradaki bütün yaşlıları tebrik ediyorum. Çünkü yaşlanabiliyorsunuz” açıklamasında bulundu.

