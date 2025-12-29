Anadolu Ajansı'nın 2025 yılında çektiği fotoğraflar, Batı dünyasının gündemi ile Gazze'de yaşanan insani dram arasındaki derin çelişkiyi gözler önüne serdi. Çalışma, iki farklı dünyanın aynı zaman diliminde yaşadığı gerçekliklere ışık tuttu.

1 Ocak 2025’te ABD'nin New York kentinde yeni yıl kutlamaları kapsamında Özgürlük Heykeli üzerinde havai fişekler parlarken; 27 Ocak 2025’te Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen on binlerce Filistinlinin güneyden kuzeydeki topraklarına sahildeki er-Raşid Caddesi üzerinden yaya olarak dönmeye başlamıştı.

22 Şubat 2025’te Londra Moda Haftası kapsamında Lem by Niguriani markasının yeni sezon koleksiyonu podyumda sergilenirken; 13 Şubat 2025’te Gazze'de yerinden edilen Filistinliler, kış şartlarına rağmen er-Reşid Caddesi üzerinden kuzeydeki evlerine dönmek için mücadele etmişti.

15 Mart 2025’te Moskova’daki Manej Merkezi Sergi Salonu’nda düzenlenen moda haftasında Big Brooch moda evinin koleksiyonu podyuma çıkarken; 1 Mart 2025’te Gazze’nin Refah kentinde Filistinliler, Ramazan ayının ilk iftarını İsrail saldırılarının yol açtığı yıkım ve enkazın arasında yapmıştı.

4 Nisan 2025’te Hollanda'nın Alkmaar kentinde geleneksel peynir pazarı ziyaretçilerini ağırlarken; 2 Nisan 2025'te İsrail ordusunun Han Yunus kentinde Filistinli “Kaoud” ailesinin evine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 12 kişinin naaşı, Nasır Hastanesi'ne getirilmişti.

24 Mayıs 2025’te 78. Cannes Film Festivali’nde 'Affeksjonsverdi' filmiyle Büyük Ödül’ü kazanan yönetmen Joachim Trier, oyuncuları Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas ve Renate Reinsve ile objektiflere poz verirken; 5 Mayıs 2025’te Gazze’nin Han Yunus kentinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle yakıt sıkıntısı yaşayan Filistinliler ulaşım için eşek ve at arabalarını kullanmıştı.

14 Haziran 2025'te İngiltere'nin başkenti Londra'da Kralın Doğum Günü kapsamında “Trooping the Colour” törenine halk yoğun ilgi gösterirken, 17 Haziran 2025'te Gazze'nin kuzeyindeki açlık çeken binlerce Filistinli, gıda kolileri alabilmek için Sudaniyye bölgesindeki Sahil Yolu’nda ABD ve İsrail güdümündeki “Gazze İnsani Yardım Vakfı” kanalıyla kurulan sözde insani yardım dağıtım merkezlerine akın etmişti.

13 Temmuz 2025’te ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea rakibini mağlup ederek kupanın sahibi olurken; 22 Temmuz 2025’te İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka ve saldırılar nedeniyle gıdaya erişimde zorluk yaşayan Filistinlilere bir hayır kurumu tarafından yapılan yemek dağıtımı sırasında yoğunluk oluşmuştu.

7 Ağustos 2025’te Kanada'nın Toronto kentindeki Sobeys Stadyumu'nda düzenlenen National Bank Open tenis turnuvası tek erkekler finalinde Rus raket Karen Khachanov rakibiyle mücadele ederken; 8 Ağustos 2025’te İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka ve saldırılar nedeniyle gıdaya erişimde zorluk yaşayan Filistinlilere bir hayır kurumu tarafından yapılan yemek dağıtımı sırasında yoğunluk oluşmuştu.

29 Eylül 2025’te ABD Başkanı Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında 20 maddelik Gazze planını açıklarken; bir gece önce Gazze kentindeki yoğun bombardımanda hayatını kaybeden 7 Filistinlinin cenazesini 28 Eylül 2025 sabahı Şifa Hastanesi’nden teslim alan yakınları yas tutmuştu.

22 Eylül 2025’te İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Londra Moda Haftası'nda Hengdi Wang'in 2026 İlkbahar/Yaz koleksiyonu tanıtılırken; 10 Eylül 2025’te İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı abluka ve saldırılar nedeniyle gıdaya erişimde zorluk yaşayan Filistinlilere bir hayır kurumu tarafından yemek dağıtımı yapılmıştı.

19 Eylül 2025’te iPhone 17’nin satışa sunulmasıyla New York'taki Apple mağazası önünde gece saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşurken; 23 Eylül 2025’te İsrail’in abluka ve saldırıları nedeniyle gıdaya erişimde zorluk yaşayan Filistinlilere bir hayır kurumu tarafından yapılan yemek dağıtımı sırasında yoğunluk oluşmuştu.

26 Ekim 2025’te İngiltere'nin Manchester kentindeki Cadılar Bayramı etkinliğinde farklı kostümlerle geçit törenine katılanlar renkli görüntüler oluştururken; 11 Ekim 2025’te Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesi ve İsrail ordusunun sarı hatta çekilmesinin ardından bölgelerine geri dönüşleri devam eden Filistinliler, Han Yunus'taki enkaz ve çöp yığınları arasında yakacak malzemeler toplamıştı.

27 Ekim 2025’te ABD'nin San Francisco kentinde Cadılar Bayramı için ev ve bahçeler salıncakta sallanan figürlerle dekore edilirken; 4 Ekim 2025’te İsrail ordusunun Gazze’deki yoğun saldırılarından kaçarak Nuseyrat Mülteci Kampı’nın batısındaki En-Nuvari Tepesi’ne sığınan Filistinli bir çocuk, derme çatma çadırların arasında kurulan salıncakta sallanmıştı.

4 Kasım 2025’te Mısır'ın Gize kentindeki Büyük Mısır Müzesi’nde sergilenen firavun Tutankamon’un altın tabutu ziyaretçilerin ilgi odağı olurken; aynı gün İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'deki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden bir Filistinlinin naaşı, Ehli Baptist Hastanesi’ne getirilmişti.

13 Aralık 2025’te Londra’da kalp hastalıklarıyla mücadele eden çocuklar için bisikletli yardım turu düzenlenirken; 16 Aralık 2025’te Gazze Şeridi'ndeki Bureyc Mülteci Kampı’nda şiddetli yağışların çadırları su basmasının ardından, bölgede yaşam mücadelesi veren Filistinli bir çocuk bisikletiyle su taşımıştı.

13 Aralık 2025’te İngiltere’nin başkenti Londra'da kalp hastalıklarıyla mücadele eden çocuklar için bisikletli yardım turu düzenlenirken; 19 Aralık 2025’te Gazze’de, Nusayrat Mülteci Kampı’nın kuzeybatısındaki Zehra kentinde, enkazlar arasında ve zorlu yaşam koşulları altında bir Filistinli çocuk bisiklet sürmüştü.

