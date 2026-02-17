İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de hareketli gece! Eniştesinin evine kurşun yağdırdı
Kayseri'de T.E. isimli şahıs, eniştesi S.Y.'nin birinci kattaki evine tüfekle ateş açtı. Mermiler evin camına isabet ederken, olayda yaralanan olmadı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Dilektaşı Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana gelen olayda T.E., eniştesi S.Y.'nin birinci kattaki evine tüfekle ateş açtı.
Kurşunlar evin camına isabet ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Olay sonrası kaçan T.E.'yi yakalamak işin çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
