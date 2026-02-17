El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Pasifik açıklarında Tanzanya bayraklı bir teknede gerçekleştirilen operasyon sonucunda 6 tondan fazla kokainin ele geçirildiğini ve bunun ülke tarihindeki en başarılı operasyon olduğunu açıkladı. Ele geçirilen uyuşturucunun değerinin ise 165 milyon dolar olduğu belirtildi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Pasifik açıklarında gerçekleştirdikleri operasyona ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bukele, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

UYUŞTURUCUNUN YAKLAŞIK DEĞERİ 165 MİLYON DOLAR

"Ulusal donanmamız, El Salvador tarihindeki en büyük uyuşturucu yakalamasını gerçekleştirdi. Kıyılarımızın 380 deniz mili (703,7 kilometre) güneybatısında, 180 fit (54 metre) uzunluğundaki çok amaçlı destek gemisi, tekneyi durdurdu. Afrika’daki Tanzanya bayrağı altında kayıtlı olan tekne, gizli bölmelerde 330 paket halinde toplam 6,6 ton kokain taşıyordu. Uyuşturucunun yaklaşık değeri 165 milyon ABD dolarıdır."

Pasifik açıklarında 6 tondan fazla kokain ele geçirildi! Değeri 165 milyon dolar

Uyuşturucu kaçakçılarına "güçlü" bir darbe vurduklarını ifade eden Bukele, "Balast tanklarına gizlenmiş olan uyuşturucuyu tespit etmek için ulusal donanmamızın dalgıçları görevlendirildi. Yapılan inceleme sonucunda gizleme yöntemi doğrulandı ve uyuşturucuya el konuldu. Teknede 10 uyuşturucu kaçakçısı bulunuyordu: 4 Kolombiyalı, 3 Nikaragualı, 2 Panamalı ve 1 Ekvatorlu." açıklamasında bulundu.

