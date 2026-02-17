Yasa dışı bahis operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda Diyarbekirspor ile 3 şirket, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor sonrası "yasa dışı bahis" suçuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti.

Çalışmalar sonucunda ekipler, bir spor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi olduklarını, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıklarını belirledi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu şekilde elde edilen gelirlerin söz konusu spor kulübünün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının banka hesapları aracılığıyla kulüp hesaplarına aktarıldığını tespit eden ekipler, İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

DİYARBEKİRSPOR'A EL KONULDU

Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, Diyarbekirspor ile 3 şirket, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

DİYARBEKİRSPOR HANGİ LİGDE?

16 takımlı TFF 3. Lig 2. grupta mücadele eden Diyarbekirspor, bu sezon oynadığı 21 maçta 25 puan toplayarak 11. sırada bulunuyor.

