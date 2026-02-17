Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere sözleşmeli bilişim personeli alım sürecini başlattı. Resmi ilanla birlikte kadro dağılımı, başvuru takvimi, KPSS ve yabancı dil puanı ve başvuru şartlarına ilişkin ayrıntılar netleşti. Adaylar başvuruların nasıl yapılacağını ve hangi pozisyonlar için alım gerçekleştirileceğini araştırıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere sözleşmeli bilişim personeli alımına ilişkin ilanı yayımladı. Farklı uzmanlık alanlarını kapsayan kadrolar için başvuru süreci ve adaylarda aranacak nitelikler kamuoyuyla paylaşıldı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 24 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONEL ALIMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 24 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Alımlar; yazılım mimarı, siber güvenlik mimarı, büyük veri ve veri tabanı uzmanı, ağ mimarı, kıdemli. net yazılım uzmanı, kıdemli yapay zeka uzmanı, kıdemli devops uzmanı, kıdemli sistem uzmanı ve .net yazılım uzmanı alınacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvurular 17 Şubat 2026 ile 3 Mart 2026 tarihleri arasında yalnızca Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

Adayların başvuru sürecini e-Devlet üzerinden eksiksiz tamamlaması gerekiyor. Sistem üzerinden yapılacak işlemlerde yanlış veya eksik belge yüklenmesinden başvuru sahibi sorumlu olacak. Her aday yalnızca bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek.

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2024 veya 2025 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için 10 (on) katı aday sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.

Adaylara sözlü/uygulamalı sınava çağırılmak üzere Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm) duyuru yapılacak olup, Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü sınav yeri, tarihi ve saatini, https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilecek, asil aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilebilir.

Sınava, pozisyonlar itibarıyla alınacak sözleşmeli bilişim personeli sayısı kadar başvurunun, sınava girmeye hak kazananın veya sınav sonucunda pozisyonlardan herhangi birinde belirlenen sayıda başarılı olanın olmaması halinde, ihtiyaç durumuna göre pozisyonlar arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Kuruma aittir.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının iki katı ödenecek pozisyonlar için ve yalnızca birine başvurabileceklerdir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıl, diğer adaylar için en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

