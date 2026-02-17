Art arda istifaların geldiği CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. CHP'li belediyelerde istifaların artacağına yönelik son söylentilerin ardından genel merkez kırmızı alarma geçti. Parti yönetiminin belediye başkanlarını göz hapsine aldığı öne sürüldü.

Yerel seçimler sonrası peş peşe gelen istifa dalgaları ile boğuşan CHP'de kaos sürüyor. Partide o günden bu güne istifa eden belediye başkanı sayısı 30'a yükseldi. 68 belediye meclisi üyesi de CHP ile yollarını ayırdı.

İstifalardaki en büyük gerekçe, 'genel merkez baskısı' ve 'ilgisizlik' olarak ifade ediliyor. Yerel yönetimlerde sonu gelmeyen büyük kriz, genel merkezi yeni önlemler almaya sevk ediyor.

İL BAŞKANLARINA TALİMAT

Sabah'ta yer alan habere göre son haftalarda istifa sayılarının artacağına yönelik söylentiler, parti yönetimini yine kırmızı alarma geçirdi. Partili kaynaklardan edinilen bilgilere göre genel merkez kanadı, tek bir kayba daha tahammülleri olmadığını vurgulayarak il başkanlarına yeni talimatlar gönderdi.

BELEDİYE BAŞKANLARI GÖZ HAPSİNDE

İl başkanlarından, belediye başkanları ile ikili iletişimi ve iş birliğini artırmaları istendi. Bu doğrultuda belediye başkanlarının kontrol altında tutulması, aciliyet gerektiren durumlarda genel merkeze rapor sunulması istendiği de iddia edilenler arasında.

BASKI VE TASFİYE YORGUNLUĞU

2023 yılındaki olaylı kurultayla birlikte göreve gelen mevcut yönetim, o günden bu yana parti içerisinde eşi benzeri görülmemiş bir tasfiye operasyonu yaptı.

Bu süreçte eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen yüzlerce partili açıklama bile yapılmadan disipline sevk edilirken, birçoğu da ihraç edildi. Kongreler takvimi kapsamında yurt genelindeki her 3 ilçe başkanından biri değiştirildi. 20 il başkanı genel merkezin direktifleri doğrultusunda koltuğunu bıraktı.

Partili kurmayların yerel yönetimlere sonu gelmeyen direktifleri ile Kılıçdaroğlu'na yönelik benimsenen katı tutum da CHP içerisindeki büyük kırılmanın ana etmenleri arasında gösteriliyor.

