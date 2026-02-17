Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda 17 isim gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, modacı Kemal Doğulu da var.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması devam ederken, yeni gözaltılar yaşandı.

Burak Doğan'ın haberine göre ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni isimler gözaltına alındı. Gözaltına alınan 17 isim arasında şarkıcı Murat Dalgılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, modacı Kemal Doğulu'nun da yer aldığı belirtildi.

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Doğan'ın aktardığı bilgiye göre ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan 17 isim şöyle;

1.Hakan Tunçelli

2.Sırrı Murat Dalkılıç

3.Rıza Kaan Tangöze

4.Murat Cevahiroğlu

5.Barış Talay

6.Hakan Kakız

7.Kemal Doğulu

8.Murat Öztürk

9.Murathan Kurt

10.Nailcan Kurt

11.Alihan Taşkın

12.Tolga Sezgin

13.Ramazan Bayar

14.Aygün Aydın

15.Buse Görkem Narcı

16.İsmail Hacıoğlu

17.Furkan Koçan

ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENMİŞTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı "Şafak Operasyonu" düzenlenmişti. Ekiplerin belirlediği adreslere yapılan baskınlarda, dijital materyallere ve çeşitli kanıtlara el konulmuştu.

Gözaltına alınanlar arasında Hasan Can Kaya ve 'Reynmen' adıyla bilinen Yusuf Aktaş'ın da olduğu öğrenilmişti. Gözaltına alınan isimler arasında şu isimler yer almıştı:

Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven, Fırat Yayla.

ENES BATUR, ÇAĞRI TANER...

Enes Batur, Barış Murat Yağcı, Kemal Can Parlak, Rapçi Era7capone, Ecenaz Üçer, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca, Nisa Bölükbaşı, Çağrı Taner hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

OKTAY KAYNARCA DA GÖZLATINA ALINMIŞTI

Önceki operasyonlarda soruşturma kapsamında oyuncu Oktay Kaynarca, şarkıcı Emel Müftüoğlu, Neda Ş., Ali S., Rabia K. ve Selen Ç. 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak', 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek', 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltına alınmıştı.

Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden oyuncu Oktay Kaynarca ve şarkıcı Emel Müftüoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol kararı verilmişti. Neda Ş. ile Selen Ç., adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, Ali S. ve Rabia K. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası