Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, Kızılcık Şerbeti dizisiyle tanınan Doğukan Güngör’ün de aralarında bulunduğu 18 kişinin uyuşturucu test sonuçları açıklandı. Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy ve oyuncu Doğukan Güngör’ün uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Sonuçları açıklanan isimler şöyle;

TESTİ POZİTİF ÇIKANLAR:

1.Binnur Buse Alper

2.Merve Eryiğit

3.Veysel Avcı

4.Sedef Selen Atmaca (kan negatif, saç pozitif)

5.Arif Altunbulak (kan negatif, saç pozitif)

6.Ece Cerenbeli

7.Merve Uslu (kan negatif, saç pozitif)

8.Saniye Deniz

9.Lerna Elmas

ğukan Güngör

11.Ceren Yıldırım (kan negatif, saç pozitif)

12.Gözde Anuk (kan negatif, saç pozitif)

13.Suat Yıldız (kan negatif, saç pozitif)

14.Ceyda Ersoy

TESTİ NEGATİF ÇIKANLAR:

1.Özge Bitmez

2.Sevgi Taşdan

3.Gülsüm Bayrak

4.Gizem Özköroğlu

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan oyuncu Doğukan Güngör, ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını itiraf etmişti. Güngör, kullandığı maddeden dolayı pişman olduğunu belirtmişti, ifadesinde ise “Ben uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Bundan dolayı pişmanım. Bir daha asla yasaklı madde kullanmayacağım.Yurt dışında uyuşturucu maddenin serbest olduğunu biliyordum. Ayrıca belirtmek isterim ki kimseye uyuşturucu madde vermedim. Uyuşturucu partilerine katılmadım” demişti.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy ise evinde ele geçirilen kokain ve uyuşturucu hapları kullanım amacıyla bulundurduğunu kabul etmişti. Ersoy, ifadesinde uyuşturucu madde kullandığı için pişman olduğunu belirterek tedavi görmek istediğini dile getirmişti.

