TBMM’de 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin rapor mesaisinde son düzlüğe girilirken, Feti Yıldız 'umut hakkı'nın başlıkta yer almasa da AİHM kararları çerçevesinde içerikte bulunacağını açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir düzenlemenin kişiye özel olmayacağını vurgularken, DEM Parti, İmralı görüşmesine ilişkin bugün açıklama yapacak.

Haber Merkezi ANKARA - Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturan raporla ilgili son mesai yapıldı. Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu grup başkanvekilleri dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile taslak rapora ilişkin son defa bir araya geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, raporda PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 'umut hakkı' ifadesinin doğrudan yer alıp almayacağı konusunda "Umut hakkı başlık olarak olmasa da AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak" dedi. Komisyonun hazırladığı taslak metinde 'umut hakkı' ifadesinin açık biçimde yer almadığı belirtilirken, Yıldız’ın açıklaması tartışmaları yeniden alevlendirdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise söz konusu düzenlemenin kişiye özel olmayacağını vurgulayıp raporun belli isimlere atıfla şekillenmeyeceğini söyledi. Toplantı sonrasında konuşan Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya ise, yazım ekibi olarak taslak rapora ilişkin Meclis Başkanına sunacak başka bir önerilerinin olmadığını ifade etti.

DEM, BUGÜN AÇIKLAMA YAPACAK

Bu arada DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmeye ilişkin heyet tarafından bugün açıklama yapılacağı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası