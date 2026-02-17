16 Şubat 2026 Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümde, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanırken ada konseyinde de ilk eleme adayı netleşti. Yarışmayı kaçıran izleyiciler ise “Survivor kim elendi?”, “Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?” ve “16 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?” sorularına cevap aramaya başladı.

Survivor 2026'da yedek kadronun belli olması ile birlikte rekabetin seviyesi yükselirken, gecenin sonunda hem dokunulmazlık oyunu hem de konseyde çıkan isim gündeme oturdu. Peki, Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler’de 15 Şubat Pazar akşamı yayınlanan eleme düellosunun ardından yarışmaya veda eden isim Meryem Boz oldu.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 16 ŞUBAT?

Survivor Ünlüler - Gönüllüler’in 16 Şubat 2026 Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu mücadelenin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 16 ŞUBAT?

16 Şubat bölümünde dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında ada konseyi toplandı. Konseyde yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı Engincan olarak belirlendi. Engincan’ın isminin yazılmasıyla birlikte erkek haftasının ilk eleme potası da netleşmiş oldu.

