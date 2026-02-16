Survivor Ünlüler-Gönüllüler'in 15 Şubat 2026 Pazar akşamında yayınlanan bölümünde eleme heyecanı vardı. Son bölümde, Ünlüler ve Gönüllüler takımı zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte Survivor'a veda eden isim...

Survivor’da 15 Şubat akşamı nefes kesen bir mücadele yaşandı. Parkurda kıyasıya mücadele eden yarışmacılar arasında kritik gecede gözler ada konseyine çevrildi. Meryem Boz, Seda Albayrak ve Deniz Çatalbaş’ın yer aldığı potada yapılan oylama sonucunda adaya bir isim veda etti. Peki, Survivor'da kim elendi?

SURVİVOR'DA DÜN KİM ELENDİ?

15 Şubat akşamı yapılan konsey görüşmelerinde haftanın eleme adayları Seren Ay, Deniz, Seda ve Meryem olarak belirlenmişti. Yarışmacı oylaması sonucunda Seren Ay ile Deniz potadan çıkmayı başarırken, düelloda karşı karşıya gelen isimler Seda ve Meryem oldu. Kritik mücadelenin kazananı Seda oldu. Survivor 2026’ya veda eden yarışmacı Meryem Boz olarak açıklandı. Meryem’in elenmesi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.



Survivor'da kim elendi? İşte Survivor'a veda eden isim

MERYEM BOZ KİMDİR?

3 Şubat 1988 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Meryem Boz, en son Sultanlar Ligi takımlarından Sarıyer Belediyespor'da pasör çaprazı olarak oynadı.

Survivor'da kim elendi? İşte Survivor'a veda eden isim

Eskişehir DSİ Bentspor yetişen voleybolcu daha öncesinde; İlbank, Atom Trefl Sopot, Fenerbahçe, Halkbank, 3BB Nakornnont, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Seramiksan, Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank ve Bahçelievler Belediyespor'da oynadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası