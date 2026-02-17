Grip olunca ilk akla gelen ilaçlardan olan antibiyotikle ilgili uyarı geldi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Demiroğlu, "Gereksiz antibiyotik alımı vücuttaki yararlı bakterilerin yok olmasına, dirençli bakteri türlerinin çoğalmasına ve bu bakterilerin diğer kişilere bulaşmasına sebep olmaktadır. Antibiyotik ateş düşürücü değildir, gelişigüzel kullanılmamalıdır” dedi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Demiroğlu, yanlış kullanımın en yaygın sebeplerinden birinin antibiyotiklerin ateş düşürücü veya ağrı kesici gibi değerlendirilmesinden kaynaklandığını belirtti.

Demiroğlu, “Üst solunum yolu enfeksiyonlarının çok büyük bölümü viral kaynaklıdır. Gereksiz antibiyotik alımı vücuttaki yararlı bakterilerin yok olmasına, dirençli bakteri türlerinin çoğalmasına ve bu bakterilerin diğer kişilere bulaşmasına sebep olmaktadır. Antibiyotik ateş düşürücü değildir, gelişigüzel kullanılmamalıdır” dedi.

