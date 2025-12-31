İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un, Mohamed Salah'ın yerine Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgilendiği öne sürüldü.

Premier Lig ekibi Liverpool'un, Juventus forması giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ı transfer listesine aldığı iddia edildi.

LIVERPOOL'UN RADARINA GİRDİ

Tuttosport'un haberine göre; Kenan Yıldız, bu sezon sergilediği performansla Liverpool'un radarına girdi.

Mısırlı yıldız Mohamed Salah ile yakın zamanda yollarını ayırması beklenen İngiliz ekibinin, genç futbolcuyu geleceğe yatırım olarak gördüğü ve 100 milyon avroyu gözden çıkarabileceği belirtildi.

Kenan Yıldız

KENAN'DAN 21 GOL KATKISI

Torino ekibinde harika bir sezon geçiren 20 yaşındaki yıldız, 13 gol ve 8 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

