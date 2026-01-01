Beşiktaş ayıp ediyor

Televizyonlardan duydum; bizim gazetede de okuyunca canım daha da sıkıldı. Beşiktaş yönetimi, emektar Necip’e ve en kritik zamanda kaleyi alıp harika koruyan Mert’e ‘güle güle’ demiş, Ayıp yahu! Başka adam bulamadınız mı yol verecek? En azından şu Necip’i altyapının başına getirirsiniz ya da teknik ekibin arasına sokarsınız. Benden bu kadar!

Basket seyredin basket!

Futbol maçları giderek bütün sevenlerini bu işten soğutmaya başladı. Ama bu arada bir başka spor dalı basketbol ise yeni yeni sevdalılar kazanmaya başladı. Bir Türk Telekom-Anadolu Efes; bir Galatasaray-Trabzonspor; bir Aliağa Petkim-Beşiktaş maçı seyrettim ki, bunları banda alıp defalarca izleseniz zevkten dört köşe olursunuz. Bu takımları oluşturanlara, yönetenlere ve o takımlarda formaları ıslatanlara binlerce teşekkür…

Trabzon’da Savic meselesi

Trabzonspor, ne zamandan bu yana yeniden zirvenin adaylarından biri oldu. Hem de Galatasaray ile Fenerbahçe’yi sıkıntıya sokacak kadar. Ama şimdilerde bir Savic meselesi var oralarda. Adam çok sık sakatlanıyormuş, adam şöyleymiş, adam böyleymiş! Fatih Tekke hoca, son zamanlarda önemli problemlere ilaç olmuştu. Şimdi sanırım buna da bir doz verecektir!

Saran’a bakın Saran’a!

F.Bahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran, kongreyi toplayıp ‘Kalayım mı, gideyim mi?’ diye soracakmış! Başka yapacak bir şeyiniz yok mu? Saran, Ali Koç’u geçerek o koltuğu almıştı. Zamanında ise Aziz Yıldırım, başkanlığı sırasında Saran’ı göndermişti. Şu F.Bahçe’nin hâline bakın yahu!

Son dakika: Başkan Saran ile ilgili yazdığım nottan sonra TV’ye bir baktım altyazılarda F.Bahçe’nin olağanüstü konrge haberi yer alıyordu. Yahu acaba bu gidişle her sene kongre mi yapacaksınız? Hâle bakınız.

G.Saray’ın başına gelen!

Erden Timur, bir aralık Galatasaray yönetiminde görevdeydi ve iyi de işler yapıyordu. Şimdi ise derin soruşturma sonucu parmaklıkların arkasını boyladı! Ama çok kişi de adli kontrol şartıyla etrafta dolaşmaya devam ediyor. Allah’a şükür hayatımda bir tek gün bile ne iddia ne de bahis oynamışımdır. Yapmayın, etmeyin yahu!

Bizim golcüler işte bunlar

Galatasaraylı Victor Osimhen ile Fenerbahçeli En-Nesyri, 2025’in en usta golcüleri arasında yapılan araştırmada ilk 10’a girdiler. Osimhen 5. sırada, En-Nesyri de 9. sırada yer aldı. Demek ki bu transferler doğru seçilmiş oyunculardan olmuş. Osimhen devam ediyor da, En-Nesyri ne olacak merak ediyorum.

Transfer dedikoduları

Gün, hatta saat geçmiyor ki, ekranlarda başta üç büyükler olmak üzere bir transfer furyası sunuluyor. Eh; hâl böyle olunca gazetelerin de bundan geri kalması düşünülemezdi. Meğerse bizim bu büyük işlerin peşindeki kulüplerin borcu falan da yokmuş! Ya da idman sahalarında petrol bulundu! Sen TFF olarak hiç olmazsa bu sene yasaklasana transferi! Belki altyapılardan bir iki tane genç alırlar…

Ofsayt yine gündemde

Futbolda ofsayt gerçekten önemli bir yer tutmaktadır. Bu kural yıllar içinde değişikliğe de uğramıştır. Şimdi de bu ofsayt için yeni araştırmalar yeni soruşturmalar yapılmaktadır. Bence ofsayt ilk hâline dönse daha iyi olacaktır. Çünkü en son bu aynı hiza bile çeşitli olaylara yol açmıştır.

