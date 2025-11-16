Xabi Alonso'nun Real Madrid'in başına geçmesinin ardından performansıyla takımın değişmezlerinden olan Arda Güler için İngiliz devi Manchester City'den çılgın bir teklif geldi.

Real Madrid'de forma giyen milli orta saha Arda Güler için Premier Lig devi Manchester City'den çılgın bir teklif geldi.

100 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Fichajes'te yer alan habere göre; İngiliz ekibinin, genç yıldızı kadrosuna katmak adına yaklaşık 100 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü.

PEP ÖZEL HAYRANLIK DUYUYOR

Haberde, Pep Guardiola’nın Arda Güler'e özel bir hayranlık duyduğu ve oyun yapısına birebir uyacağını düşündüğü belirtiliyor.

REAL MADRID SATMAK İSTEMİYOR

Ancak Real Madrid cephesi, Xabi Alonso’nun projede kilit rol verdiği Arda Güler’i satma fikrine sıcak bakmıyor. Genç yıldızın potansiyelinin çok yüksek olduğuna inanan Madrid yönetimi, kısa vadeli kazanç için uzun vadeli bir yıldızdan vazgeçmeye niyetli değil.

