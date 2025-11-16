İngiliz devi, Arda Güler için gözünü kararttı: 100 milyon avro
Xabi Alonso'nun Real Madrid'in başına geçmesinin ardından performansıyla takımın değişmezlerinden olan Arda Güler için İngiliz devi Manchester City'den çılgın bir teklif geldi.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Manchester City'nin Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler için yaklaşık 100 milyon euroluk bir teklif yaptığı, ancak Real Madrid'in onu satmaya sıcak bakmadığı belirtildi.
- Manchester City'nin Arda Güler için yaklaşık 100 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.
- Pep Guardiola'nın Arda Güler'e özel bir hayranlık duyduğu ve takımına uyacağını düşündüğü belirtildi.
- Real Madrid'in Arda Güler'i satmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.
- Real Madrid, Arda Güler'i uzun vadeli bir yıldız olarak görüyor ve yüksek potansiyeline inanıyor.
Real Madrid'de forma giyen milli orta saha Arda Güler için Premier Lig devi Manchester City'den çılgın bir teklif geldi.
100 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI
Fichajes'te yer alan habere göre; İngiliz ekibinin, genç yıldızı kadrosuna katmak adına yaklaşık 100 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü.
PEP ÖZEL HAYRANLIK DUYUYOR
Haberde, Pep Guardiola’nın Arda Güler'e özel bir hayranlık duyduğu ve oyun yapısına birebir uyacağını düşündüğü belirtiliyor.
REAL MADRID SATMAK İSTEMİYOR
Ancak Real Madrid cephesi, Xabi Alonso’nun projede kilit rol verdiği Arda Güler’i satma fikrine sıcak bakmıyor. Genç yıldızın potansiyelinin çok yüksek olduğuna inanan Madrid yönetimi, kısa vadeli kazanç için uzun vadeli bir yıldızdan vazgeçmeye niyetli değil.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR