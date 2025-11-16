Türkiye-Bulgaristan maçında sakatlanan Hakan Çalhanoğlu, A Millî Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı. TFF, Ümit Milli Takım'dan 2 ismin kadroya dahil edildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grup etabındaki son maç olan İspanya karşılaşması öncesinde kadroda değişiklik yapıldığını açıkladı.

İSAK VE YUSUF KADRODA

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Bulgaristan maçında sakatlanan Hakan Çalhanoğlu aday kadrodan çıkarıldı. Çalhanoğlu'nun yerine Ümit Milli Takım'dan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek kadroya dahil edildi.

TFF'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off aşamasına yükselen A Millî Takımımızda, deplasmanda İspanya ile oynanacak E Grubu'ndaki son maç öncesinde aday kadroda bazı değişiklikler yapıldı. Hakan Çalhanoğlu dün akşam Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, Ümit Millî Takımımızdan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek ise A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi.”

SON MAÇTA RAKİP İSPANYA

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki son maçında deplasmanda İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Bulgaristan maçındaki galibiyetin ardından grubunu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyen milli takımın Dünya Kupası'na direkt katılabilmek için İspanya'yı 7-0 mağlup etmesi gerekiyor. A Milli Takım, grubunu ikinci sırada tamamlarsa play-off oynayacak.

Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım, İspanya ile 18 Kasım Salı günü İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda karşı karşıya gelecek ve mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

SİNEM ERYİLMAZ

