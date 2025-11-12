Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur: Bir kez daha başardı

Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur: Bir kez daha başardı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Hakan Çalhanoğlu&#039;na büyük onur: Bir kez daha başardı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

İtalya Serie A devi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kulübünde ekim ayının oyuncusu seçildi. Hakan Çalhanoğlu, 5 gol bulduğu Serie A'nın gol krallığı yarışında Bologna'dan İtalyan Riccardo Orsolini ile zirveyi paylaşıyor.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya ekibi Inter'de ekim ayının oyuncusu seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre taraftarların oylarıyla belirlenen ayın oyuncusu ödülünün sahibi Hakan Çalhanoğlu oldu.

Milli oyuncu, ekim ayında çıktığı maçlarda 4 gol kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise mücadelesinde bir kez fileleri havalandıran tecrübeli orta saha oyuncusu, Serie A'da ise Napoli'ye bir, Fiorentina'ya 2 gol attı.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE

Bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Hakan Çalhanoğlu, 5 gol bulduğu Serie A'nın gol krallığı yarışında Bologna'dan İtalyan Riccardo Orsolini ile zirveyi paylaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

