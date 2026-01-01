2026 yılı için tüm çalışanları ilgilendiren yemek ücreti belli oldu. Günlük yemek bedeli vergi istisnası yüzde 25 artışla KDV dahil 330 liraya yükseldi. Yapılan düzenleme tüm çalışanlar için günlük yemek kartı ücretlerinin de belirlenmesinde etkili olacak.

Milyonlarca çalışanı ve işvereni yakından ilgilendiren 2026 yılı günlük yemek bedeli istisnası belli oldu. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak günlük yemek bedeli, bir önceki yıla göre yüzde 25 artışla KDV dahil 330 TL'ye çıkarıldı. Karar ile çalışanların öğle yemekleri için verilen yemek kartına yüklenecek miktar da netleşti.

GÜNLÜK YEMEK İSTİSNASI BELLİ OLDU

İşverenler, çalışanlara verdiği günlük yemek kartında belirli bir tutara kadar gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyor. Günlük yemek bedeli vergi istisnası yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. Bu kapsamda bir günlük yemek bedeli vergi istisnasına yüzde 25 artış yapıldı.

2025 yılında 240 TL olan yemek bedeli vergi istisnası bir çalışan için;

Günlük: 330 TL

Aylık (22 iş günü): 7.260 TL oldu.

YEMEK KARTI LİMİTLERİ YÜKSELECEK

Karar ile çalışanlara verilen yemek kartı için işverenden daha az vergi kesintisi yapılacak. Bu da çalışanlara verilecek yemek kartı limitlerini artıracak. Yemek kartları limiti böylelikle 7.260 TL'ye kadar yükselebilecek. İşveren bu tutara kadar vergiden muaf olacak.

