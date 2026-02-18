Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 play-off turunda ilk maçlar 19 Şubat Perşembe günü oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda ilk maçlar başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, İngiliz ekibi Nottingham Forest ile 19 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te Chobani Stadyumu'nda karşılaşacak. Play-off turunun rövanş mücadeleleri 26 Şubat Perşembe günü oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu programı (TSİ) şöyle:

19 Şubat Perşembe

20.45 PAOK - Celta Vigo

20.45 Brann - Bologna

20.45 Fenerbahçe - Nottingham Forest

20.45 Dinamo Zagreb - Genk

23.00 Ludogorets Razgrad - Ferencvaros

23.00 Celtic - Stuttgart

23.00 Panathinaikos - Viktoria Plzen

23.00 Lille - Kızılyıldız

