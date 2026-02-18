SPOR SERVİSİ
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı: Maç programı
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 play-off turunda ilk maçlar 19 Şubat Perşembe günü oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda ilk maçlar başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Nottingham Forest'ı konuk edecek.
- Temsilcimiz Fenerbahçe, İngiliz ekibi Nottingham Forest ile 19 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te Chobani Stadyumu'nda karşılaşacak.
- Play-off turunun rövanş mücadeleleri 26 Şubat Perşembe günü oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu programı (TSİ) şöyle:
19 Şubat Perşembe
20.45 PAOK - Celta Vigo
20.45 Brann - Bologna
20.45 Fenerbahçe - Nottingham Forest
20.45 Dinamo Zagreb - Genk
23.00 Ludogorets Razgrad - Ferencvaros
23.00 Celtic - Stuttgart
23.00 Panathinaikos - Viktoria Plzen
23.00 Lille - Kızılyıldız
