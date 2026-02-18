Türkiye, Karadeniz’deki tecrübesini yurt dışına taşıyor. TPAO ile Shell, Bulgaristan’ın Khan Tervel Sahası için ortaklık anlaşması imzaladı.

Türkiye enerji alanında sınır ötesi hamlelerine bir yenisini ekledi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile İngiliz enerji devi Shell arasında, Bulgaristan’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde yer alan Khan Tervel Sahası’nda arama faaliyetleri için ortaklık anlaşması imzalandı.

TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile Shell Kıdemli Başkan Yardımcısı Eugene Okpere imzaları attı. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.

Türkiye’den Avrupa’ya enerji çıkarması! O ülkede petrol ve doğal gaz aranacak

KARADENİZ TECRÜBESİ BULGARİSTAN’A TAŞINIYOR

Anlaşma kapsamında TPAO, Bulgaristan’ın deniz yetki alanında bulunan Blok 1-26 Khan Tervel Sahası Petrol ve Doğal Gaz Arama Ruhsatı çerçevesinde Shell’in operatörlüğündeki çalışmalara ortak oldu.

Saha, Türkiye’nin Karadeniz’de keşfettiği Sakarya Gaz Sahası’na yakın konumda bulunuyor. Türkiye’nin denizlerde kazandığı arama ve üretim kabiliyeti, bu ortaklığın temel dayanağı olarak öne çıktı.

Türkiye’den Avrupa’ya enerji çıkarması! O ülkede petrol ve doğal gaz aranacak

Bakan Bayraktar, "Shell ile 2024 yılında başladığımız iş birliği zemininde şimdi Bulgaristan’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki Khan Tervel Sahası’nda ortaklığı imza altına almış olduk. Bulgaristan’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde 5 yıllık lisansa sahip olacağız" diye konuştu.

3 BİN 800 KİLOMETREKARELİK DEV ALAN

Sahan 3 bin 800 kilometrekarenin üzerinde bir alanı kapsıyor.

Bayraktar, "Bu sahada Shell ile ortak şekilde sismik faaliyet yürütülecek ve sonrasında belki önümüzdeki yıl bir arama kuyusu açılacak. Yaklaşık 5 yıllık lisans sürecimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin denizlerdeki tecrübesine değinen Bayraktar, "Onların mutlaka yabancı ortaklara ihtiyacı vardı. Shell ve bizi seçtiler. Denizlerde edindiğimiz tecrübe bizi güçlü bir ortak haline getirdi" dedi.

TPAO KÜRESEL OYUNCU OLMA YOLUNDA

Türkiye’nin enerji stratejisinde yurt dışı büyüme hamlesi hız kazandı. Yılbaşından bu yana TPAO, uluslararası devlerle peş peşe anlaşmalar imzaladı.

8 Ocak’ta ExxonMobil, 5 Şubat’ta Chevron ve 12 Şubat’ta bp ile petrol ve doğal gaz arama anlaşmaları yapıldı. Bulgaristan’daki Khan Tervel Sahası ortaklığı, bu zincirin son halkası oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası