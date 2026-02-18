Ramazan'da iftar sofralarının vazgeçilmezi hurma, tezgahlarda yoğun talep görüyor. Bazı esnaflar 'İsrail hurması' hassasiyetine önem vererek tezgahlarında bu ürüne yer vermiyor, vatandaşlar ise "Soframızda yeri yok" diyor.

Sakarya’da Ramazan hazırlıkları sürerken, vatandaşların hurma alırken en çok dikkat ettiği konu menşei oldu. İsrail menşeli ürünlere karşı oluşan hassasiyet hem esnafın tedarik zincirini hem de vatandaşın alışveriş alışkanlıklarını şekillendirdi.

15 senelik esnaf Recep Karasakal hurma kalitesi fiyatı ve İsrail hurması hakkında konuştu.

100 LİRAYA DA VAR 700 LİRAYA DA...

Fiyat aralıkları ve saklama şartlarına değinen Karasakal, "100 liradan 700 liraya kadar hurma çeşitleri var. Büyüklüğüne ve kalitesine göre fiyatlar değişiyor ancak şu da var ki; 100 liralık hurmada belki de daha iyi vitamin var. Bana hangisi daha kaliteli diye sorulduğunda damak zevklerine göre önerilerde bulunuyorum. Belki en ucuz malın toprağında daha iyi vitamin var. Hangisini seviyorsan oradan yürü. Kiler soğuksa orada saklanabilir, biz buzhanede tutuyoruz. Soğuk yerde saklanmak zorunda" dedi.

Ramazan sofrasının vazgeçilmezi! İsrail hurmasına tepki var: Soframızda yeri yok

"VATANDAŞ İSRAİL HURMASINI BAKARAK ANLAMAZ"

Vatandaşın en çok merak ettiği İsrail hurması ayrımı hakkında konuşan Karasakal, "Anlar desek de anlayamaz ama şöyle bir durum var; bizde İsrail hurması olmaz. Bize malı getiren insanlar Müslüman insanlar. Biz getirenleri İsrail hurması getirmemesi konusunda uyarıyoruz. Onlar da bize Filistin tarafından da Mısır tarafından da hurma getiriyor. Boykot diye bir şey bizi etkilemez, zaten biz boykot malları satmıyoruz. Ancak vatandaş bunu bakarak ayırt edemez ama güvendiği yerlerden alırlarsa bu tür durumlarla karşılaşmazlar" diye konuştu.

Ramazan sofrasının vazgeçilmezi! İsrail hurmasına tepki var: Soframızda yeri yok

"BENİM SOFRAMDA YERİ YOK"

İftar sofrasında mutlaka hurma bulundurduğunu belirten vatandaş Şahset Çaykesen, "Her akşam hurma olmadan açamıyoruz iftarımızı. Ramazan boyunca devamlı hurma tüketiyoruz. Medine hurmasını tercih ediyoruz. Medine hurmasının lezzeti ve aroması bence başka hiçbir hurmada yok. Ramazan dışında da düzenli olarak çay ve kahvenin yanında tüketiyoruz. Zannedersem hükümet bir seneden beri İsrail ile ticareti kesti. Bu gelen hurmalar da Filistin hurması. Filistinin köylerinde yetişen hurmalar. Ben alışveriş yaparken özellikle seçiyorum İsrail mallarını almıyorum. Benim soframda İsrail malının da hurmasının da yeri yok" şeklinde konuştu.

Levent Orhan isimli vatandaş ise duruşunu şu sözlerle ifade etti: "Türkiye’miz ve Türk insanımızın İsrail hurmasını kesinlikle sofrasında bulundurmaması gerekiyor. İsrail hurması değil, İsrail’in hiçbir şeyini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası