Domenico Tedesco'nun Nottingham Forest maçı planı: Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşiyor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest ile Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Domenico Tedesco, 19 Şubat Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak müsabakada sahaya süreceği 11'i netleştirmeye başladı.
- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'ı konuk edecek.
- Sarı-lacivertlilerde kaleyi Ederson koruyacak. Savunmada sağda Nelson Semedo, solda Mert Müldür görev yapacak.
- Stoper ikilisi Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'den oluşacak.
- Orta sahada N'Golo Kante, Matteo Guendouzi ve Marco Asensio forma giyecek.
- Hücum hattının sağında Dorgeles Nene, solunda Kerem Aktürkoğlu oynayacak. İleri uçta Anderson Talisca gol umudu olacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest’ı konuk edecek. Taraftarının desteğiyle rövanş öncesinde avantajı eline geçirmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, sahaya süreceği 11'i büyük oranda belirledi.
SAĞDA SEMEDO, SOLDA MERT MÜLDÜR
Fenerbahçe'de kaleyi Ederson koruyacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda Mert Müldür oynayacak. Stoper ikilisi Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'den oluşacak.
ORTA SAHA ÜÇLÜSÜ
TRT Spor'da yer alan habere göre; İtalyan çalıştırıcı, orta saha bölgesinde N'Golo Kante, Matteo Guendouzi ve Marco Asensio'ya görev verecek.
KANATLARDA NENE VE KEREM
Hücum hattının sağında Dorgeles Nene'nin, solunda Kerem Aktürkoğlu'nun forma giymesi bekleniyor. İleri uçta Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, en büyük gol umudu olacak.