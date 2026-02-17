Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest ile Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Domenico Tedesco, 19 Şubat Perşembe günü TSİ 20.45'te başlayacak müsabakada sahaya süreceği 11'i netleştirmeye başladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest’ı konuk edecek. Taraftarının desteğiyle rövanş öncesinde avantajı eline geçirmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, sahaya süreceği 11'i büyük oranda belirledi.

Domenico Tedesco

SAĞDA SEMEDO, SOLDA MERT MÜLDÜR

Fenerbahçe'de kaleyi Ederson koruyacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda Mert Müldür oynayacak. Stoper ikilisi Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'den oluşacak.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Usta yazarlar dev maçı kaleme aldılar: Şampiyonluk hiç olmadığı kadar yakın

ORTA SAHA ÜÇLÜSÜ

TRT Spor'da yer alan habere göre; İtalyan çalıştırıcı, orta saha bölgesinde N'Golo Kante, Matteo Guendouzi ve Marco Asensio'ya görev verecek.

N'Golo Kante

KANATLARDA NENE VE KEREM

Hücum hattının sağında Dorgeles Nene'nin, solunda Kerem Aktürkoğlu'nun forma giymesi bekleniyor. İleri uçta Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, en büyük gol umudu olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası