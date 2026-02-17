Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fenomen Murat Övüç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Başörtüsü takarak video paylaşması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Övüç için istenen ceza da netleşti.

Hazırlanan iddianamede, Övüç’ün “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame, Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Soruşturmanın, sosyal medyada “Bee Haber” rumuzlu bir hesabın yaptığı paylaşım üzerine başlatıldığı belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, Övüç’ün siyah ve kırmızı renklerden oluşan başörtüsü taktığı, sağ elindeki yüzüğü öne çıkaracak şekilde çekim yaptığı ve arka fonda “Nem Kaldı” isimli türkünün çaldığı tespit edildi.

SAVCILIK YAPTIĞINI İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA GÖRMEDİ

Savcılık iddianamesinde, başörtüsünün İslam dininde dini bir vecibe olduğu vurgulanarak, söz konusu paylaşımın alay içerdiği ve kamu düzeni açısından açık ve yakın tehlike oluşturduğu öne sürüldü. Ayrıca eylemin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

TESETTÜR SEMBOL DEĞİL DİNİ YÜKÜMLÜLÜKTÜR

Cumhuriyet savcısı iddianamede şu tespitlere yer verdi:

“Dini açıdan İslam'da başörtüsü, Allah'ın emrine uymak, mahremiyeti korumak, iffet ve haya ilkesi, dikkat çekici teşhirden kaçınmak amacı ile ilişkilendirilir. Kur'an'da ve fikıhta başörtüsü bir rozet olarak tanımlanmaz aksine tesettürün dini bir vecibe olarak kabul edilmesi nedeni ile Allah'a kulluk için örtünülür. Kısacası İslam inancına göre tesettür bir sembol değil dini yükümlülüktür.”

MİZAH AMAÇLI ÇEKİLDİĞİNİ SAVUNDU

Övüç ise savunmasında, videonun yaklaşık iki yıl önce mizah amacıyla çekildiğini ve sosyal medya hesabında benzer içeriklerin bulunduğunu ifade etti.

