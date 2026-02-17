Adana’da 1,5 yaşındaki bebeğin hayatını kaybettiği motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, sürücü Erman K. gözaltına alındı. Sürücü kendini "Korkup, kaçtım" diyerek savundu.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde önceki gün saat 15.15 sıralarında korkunç bir kaza meydana gelmişti.

Adana'da 1,5 yaşındaki bebeğin öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Hilal Öztürk, bebek arabasındaki 17 aylık oğlu Mahmut Fatih ile yaya geçidini kullanmıştı. Tüm otomobiller anneye yol vermişti. Bebeği ile ilerleyen anne, yolun karşısına geçmek isterken dehşeti yaşamıştı.

GÖZALTINA ALINDI

20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Erman K. bebek arabasına çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bebek hayatını kaybetmişti. Motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçmıştı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Korkunç kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, sürücü de gözaltına alındı. Sürücünün ilk ifadesinde "Korkup, kaçtım" dediği iddia edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Kemal ve eşi Hilal Öztürk, hayatını kaybeden bebeklerini Kayseri'nin Bünyan ilçesinde defnetti.

NE OLMUŞTU?

Adana’nın Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda 15 Şubat'ta Hilal Öztürk, bebek arabasında bulunan 1,5 yaşındaki oğlu Mahmut Fatih Öztürk ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir motosiklet sürücüsü bebek arabasına çarptı.

Kazada ağır yaralanan bebek, çevredekiler tarafından Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından bebeğin cenazesi yakınlarınca Kayseri'nin Bünyan ilçesine götürülerek toprağa verildi.

