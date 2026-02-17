Adana'da yaya geçidinden geçen Hilal Öztürk'ün bebek arabasında oturan 17 aylık oğlu Mahmut Fatih Öztürk'e araba motosiklet çarptı. Bebek hastanede hayatını kaybederken kaçan sürücü her yerde aranıyor.

Önceki gün saat 15.15 sıralarında Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde iddiaya göre; anne Hilal Öztürk, bebek arabasındaki 17 aylık oğlu Mahmut Fatih Öztürk ile yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi.

BEBEK ARABASINA VURUP KAÇTI

Bu sırada seyir halindeki bir motosiklet, yaya geçidindeki bebek arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bebek ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Mahmut bebek, çevredeki vatandaşlarca Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Minik Mahmut'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından annesi Hilal ve babası Mustafa Kemal Öztürk tarafından teslim alındı.

KAÇAN SÜRÜCÜ HER YERDE ARANIYOR

Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Kemal ve eşi Hilal Öztürk, oğullarını Kayseri'nin Bünyan ilçesinde toprağa verdi. Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da cenaze törenine katılarak aileye başsağlığı ve sabır diledi.

Polis ekiplerinin kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

