Hakem âleminde 2025 böyle geçti!

Ömer Faruk Ünal
Ömer Faruk Ünal omerfaruk.unal@tg.com.tr
2 OCAK - Yılın ilk klasmanı açıklandı; üst klasmana Melih Aldemir (İstanbul), Melih Kurt (Trabzon) ilave oldu.

8 OCAK - TFF, ligin ikinci yarısından (20. hafta) itibaren “Yabancı VAR” ve tayinlerde de “otomatik atama” kararını aldı.

12 OCAK - “Danışma Kurulu için hukuki altyapı yok, MHK’ya güvenmiyoruz” (Göksel Gümüşdağ / Başakşehir Başkanı)

16 OCAK - MHK’dan PMİK üyeleri Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım ayrıldı.

17 OCAK - Yabancı VAR başladı. (20. hafta / Ligin ikinci yarısı)

21 OCAK - Testlerde başarısız olan Yaşar Kemal Uğurlu il hakemliğine, Erkan Özdamar klasman hakemliğine düşürüldüler.

29 OCAK - MHK, kulüplerle VeTAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) bilgilendirme toplantısı yaptı. 22. hafta tayinlerinin VeTAS ile yapıldığı açıklandı.

5 ŞUBAT - Yaşar Kemal Uğurlu, hakemliği bıraktı.

6 ŞUBAT - TFF, kulüplere tartışmalı pozisyonlar için “Tutarlılık İzleme Modülü” (TİM) sistemine geçildiğini duyurdu.

9 ŞUBAT - 23. haftadaki G.Saray-Adana Demir maçında, verilen penaltı üzerine Murat Sancak takımını sahadan çekti.

14 ŞUBAT - Ali Şansalan 3,5 yıl aradan sonra F.Bahçe-Kasımpaşa maçına tayin edildi. (En son Trabzon-F.Bahçe maçı 17 Ekim 2021)

24 ŞUBAT - 55 yıl aradan sonra G.Saray-F.Bahçe (0-0) derbisini yabancı hakem Sloven Slavko Vincic yönetti.

26 MART - “Derbiye yabancı hakem istememizin bedelini Zorbay Küçük denen zibidinin skandal yönetimiyle ödedik.” (Serdal Adalı - Beşiktaş-Gaziantep FK maçı sonrası)

14 NİSAN - “Hakemlerin yarısı testi geçemedi!” (Vitor Melo Pereira / TFF Hakem Gelişim Direktörü )

7 MAYIS - F.Bahçe Başkanı Ali Koç, çıktığı canlı yayında MHK Genel Müdürü için “Niyetini sorgulamaya başladım” dedi.

25 TEMMUZ - VAR kadrosundaki M. İlker Coşkun’a çağrıldığı seminerde, hakemliği bıraktırıldı.

1 AĞUSTOS - Faal hakem Abdullah Bora Özkara, Hakem İşleri Müdürü oldu.

8 AĞUSTOS - “MHK Başkanı’nın dünü, bugünü, geçmişten geleceğe tüm ilişkileri her yönüyle araştırılmalıdır.” Sertaç Komsuoğlu (FB Başkanvekili)

21 AĞUSTOS - Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Riva’ya gitti. Beşiktaş-Eyüpspor maçının VAR kayıtlarını izledi ve dinledi.

14 EYLÜL - 5. haftadaki F.Bahçe-Trabzonspor maçındaki hakem ve VAR kararları, Kulüpleri Birliği’ni parçaladı.

17 EYLÜL - F.Bahçe Başkanı Ali Koç, “Benim kalbim bu vücutta attığı sürece, Ferhat Gündoğdu’nun kim olduğunu ülke görecek” dedi.

18 EYLÜL - Ali Koç yönetim kurulu ile birlikte Riva’ya gitti. Üç saat süren toplantı sonrasında Ferhat Gündoğdu’yu ağır bir dille eleştirdi.

20 EYLÜL - TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Trabzonspor-Gaziantep FK maçının hemen sonrasında Arda Kardeşler’in hakemliğinin bitirildiğini açıkladı.

27 EYLÜL - “Hiçbir hakem, istediği kadar namuslu olmaya gayret etsin, bu baskıya dayanamaz.” (Süleyman Hurma / Karagümrük Başkanı)

27 EKİM - TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu basın toplantısında aktif 152 hakemin bahis oynadığını açıkladı.

28 EKİM - Zorbay Küçük’ün de olduğu 152 hakemin isimleri açıklandı ve PFDK’ya sevk edildi. Üst Klasman: Egemen Artun (Ankara), Mehmet Ali Özer (Tekirdağ), Melih Kurt (Trabzon), Muhammed Selim Özbek (Van), Seyfettin Alper Yılmaz (İstanbul), Yunus Dursun (Mardin)

28 EKİM - Sadettin Saran, Zorbay Küçük için, “Bizim için sürpriz değil, şaşırmadık” dedi.

31 EKİM - PFDK, 149 hakeme 8 ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası vererek hakemlik hayatlarını bitirdi.

10 KASIM - PFDK, Zorbay Küçük’ten idari tedbiri kaldırdı.

11 KASIM - TFF, Yeditepe Üniversitesi ile Hakem Eğitimi protokolü imzaladı.

22 KASIM - Tahkim Kurulu, 67 hakemin cezasını onadı.

24 KASIM - TFF Başkanı basın toplantısında, “Zarar görecek kulüpler var. Yasa dışı bahisten yurtdışına çıkan para 52 milyar dolar” dedi.

1 ARALIK - F.Bahçe-G.Saray derbisini yöneten Yasin Kol, üç gün sonra Eyüpspor-Kayserispor maçının tebligatını aldı.

6 ARALIK - “Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar, döner dönmez herkesle hesaplaşacağım” (TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu)

9 ARALIK - 27 futbolcu ve 22 klasman hakemi daha PFDK’ya sevk edildi. (Üst Klasman hakemleri Furkan Aksuoğlu, Fevzi Erdem Albaş ve Deniz Caner Özaral dâhil.)

25 ARALIK - Aytekin Durmaz ve Sabit Hacıömeroğlu’nun dâhil olduğu beşi “Üst Klasman” olmak üzere toplam 30 gözlemci bahisten PFDK’ya sevk edildi.

31 ARALIK - FIFA listesinden Arda Kardeşler ve Zorbay Küçük çıktı, yerlerine Cihan Aydın ve Ozan Ergün girdi.

