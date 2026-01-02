Tövbe eden, günahsız gibidir

Her günahı yaptıktan sonra tövbe ve istigfâr etmek de farzdır. Her günahın tövbesi kabul olur.

Sual: Her işlenen günaha muhakkak tövbe etmek şart mıdır ve tövbe edince o günah silinmiş olur mu?

Cevap: Her günahı yaptıktan sonra tövbe ve istigfâr etmek de farzdır. Her günahın tövbesi kabul olur. İmâm-ı Gazâlî hazretleri Kimyâ-i se'âdet kitabında buyuruyor ki:

“Şartlarına uygun yapılan tövbe, muhakkak kabul olur. Tövbenin kabul edileceğinde şüphe etmemeli, tövbenin şartlarına uygun olmasında şüphe etmelidir.” Peygamber Efendimiz;

(Ettâibü minezzenbi kemen lâ zenbe lehü) buyurmuştur ki anlamı şöyledir:

(Günahlardan tövbe eden, günahsız kimse gibidir.) Bu hadis-i şerif, günah işleyenler için bir müjdedir.

Tövbe edilmeyen herhangi bir günahdan Allahü teâlâ intikam alabilir. Çünkü, Allahü teâlânın gadabı, günahlar içinde saklıdır. Allahü teâlâ pek kuvvetli, herkese galib ve intikam alıcıdır. Yüz bin sene ibadet eden makbul bir kulunu, bir günah için, sonsuz olarak reddedebilir ve hiçbir şeyden çekinmez. Bunu Kur’ân-ı kerim bildiriyor ve ikiyüz bin sene itaat eden iblisin, şeytanın, kibredip, secde etmediği için, ebedî melun olduğunu, haber veriyor. Yeryüzünde halifesi olan, Âdem aleyhisselamın oğlunu, bir adam öldürdüğü için, ebedî tardeyledi.

Musa aleyhisselam zamanında, Belam bin Bâûrâ, adındaki kişi, İsm-i azamı biliyordu. Her duası kabul olurdu. İlmi ve ibadeti, o derecede idi ki, sözlerini yazıp istifade etmek için, ikibin kişi hokka, kalem ile yanında bulunurdu. Bu Belam, Allahü teâlânın bir haramına, az bir meylettiği için, imansız gitti. (Onun gibiler köpek gibidir) diye dillerde kaldı.

Karun, Musa aleyhisselamın akrabası idi. Musa aleyhisselam buna hayır dua edip ve kimya ilmi öğretip, o kadar zengin olmuştu ki, yalnız hazinelerinin anahtarlarını kırk katır taşırdı. Birkaç kuruş zekât vermediği için, bütün malı ile birlikte, yer altına sokuldu.

Salebe, sahabe arasında çok zahid idi. Çok ibadet ederdi. Camiden çıkmazdı. Bir kerre sözünde durmadığı için, sahabilik şerefine kavuşamadı, imansız gitti. Peygamber Efendimize onun için dua etmemesi emrolundu.

Allahü teâlâ, nice kimselerden, bir günah sebebi ile, böyle intikam almıştır... O hâlde, her müminin günah işlemekten çok korkması lazımdır. Ufak bir günah işlediğinde tövbe, istiğfar etmesi, yalvarması lazımdır.

