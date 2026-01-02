"Habib kalpten konuşur..."

Hasan-ı Basrî hazretleri; Habib-i Acemî hazretlerini çok sever ve bâzen meclisinde sohbet etmesini söylerdi.

O da sohbet ederdi.

Bâzısı merak etti...

Ve Hasan-ı Basrî'ye;

"Efendim, siz varken meclisinizde onun sohbet etmesini istemenizin hikmeti nedir?" diye sordular.

O da cevâben;

"Habib, kalbinden ihlâsla konuşup insanların kalbine yerleştirir. Onun için konuşturuyorum" buyurdu.

● ● ●

Bir defa da kapılarına bir fakir geldi.

O sırada hanımı hamur yoğurmuş, ekmek yapmak için komşudan ateş istemeye gitmişti.

Habîb kapıyı açtı.

Ve gelen o fakîre;

“Şu hamuru al, ekmek yapar, yersiniz" buyurdu.

Fakîr çok sevindi.

Ve hamurları alıp gitti.

Habîb'in hanımı gelip hamuru göremedi.

Hâliyle merak etti.

Ve beyine sordu bunu.

O da cevâben;

"Ekmek yapmaya götürdüler" dedi.

O ara biri geldi.

Elinde sepet vardı.

İçi, sıcacık ekmekle doluydu.

Onu bırakıp gitti.

Kadıncağız bunu görünce;

"Hamurlar ne çabuk ekmek oldu?" diyerek hayretini bildirdi!

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...