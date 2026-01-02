2025 altın yıl oldu! 1979'dan bu yana en iyi yıllık artışını yaptı
Altının onsu geçen yıl 1979’dan bu yana kaydedilen en yüksek yıllık kazanca imza attı.
Altının onsu, Fed'in faiz indirimleri, merkez bankası alımları ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle geçen yıl %64,2 artışla 1979'dan bu yana en yüksek yıllık kazancını kaydederken, gram altın da yaklaşık %100 getiri sağladı.
- Altının onsu, geçen yıl %64,2 kazançla 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışını kaydetti.
- Ons altın, yılı 4.313 dolardan tamamlarken, aralıkta 4.549,94 dolarla rekor tazeledi.
- Yükselişte Fed'in faiz indirimleri, merkez bankası alımları ve jeopolitik gelişmeler etkili oldu.
- Ons altın, analist beklentisi olan 3 bin doların %50 üzerinde getiri sağladı.
- Gram altın, geçen yıl yaklaşık %100 getiriyle 5960 TL seviyelerine ulaştı.
Altının onsu geçen yıl 1979’dan bu yana kaydedilen en yüksek yıllık kazanca imza attı. Fed’in faiz indirimlerine başlaması, büyük merkez bankalarının altın alımları ve dünya genelindeki jepolitik gelişmeler altın fiyatlarını destekleyen önemli faktörler arasında yer alıyor.
Yıla 2.623 dolardan başlayan altının onsu, aralık ayında 4.549,94 dolarla rekor tazelerken, yılı 4 bin 313 dolardan tamamladı. Böylece altının onsu analistlerin beklentisi olan ‘3 bin dolar’ın bile yüzde 50 üzerinde getiri sağladı.
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 197 bin 999 liraya yükseldi
Altının onsu geçen yıl yatırımcısına yüzde 64,2 kazandırırken, 1979’dan sonraki en yüksek yıllık artışını kaydetti. Altının onsu 1979’da yatırımcısına yüzde 126,5 kazandırmıştı.
Gram altın ise 2024’ün son günü 2960 liraydı. 2025’in son günlerinde 6 bin lirayı da geçti, ardından kâr satışlarıyla 5960 seviyelerine geriledi. Böylece gram altındaki yıllık getiri de yüzde 100 civarında oldu.