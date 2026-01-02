Altının onsu geçen yıl 1979’dan bu yana kaydedilen en yüksek yıllık kazanca imza attı.

Altının onsu geçen yıl 1979’dan bu yana kaydedilen en yüksek yıllık kazanca imza attı. Fed’in faiz indirimlerine başlaması, büyük merkez bankalarının altın alımları ve dünya genelindeki jepolitik gelişmeler altın fiyatlarını destekleyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

Yıla 2.623 dolardan başlayan altının onsu, aralık ayında 4.549,94 dolarla rekor tazelerken, yılı 4 bin 313 dolardan tamamladı. Böylece altının onsu analistlerin beklentisi olan ‘3 bin dolar’ın bile yüzde 50 üzerinde getiri sağladı.

Altının onsu geçen yıl yatırımcısına yüzde 64,2 kazandırırken, 1979’dan sonraki en yüksek yıllık artışını kaydetti. Altının onsu 1979’da yatırımcısına yüzde 126,5 kazandırmıştı.

Gram altın ise 2024’ün son günü 2960 liraydı. 2025’in son günlerinde 6 bin lirayı da geçti, ardından kâr satışlarıyla 5960 seviyelerine geriledi. Böylece gram altındaki yıllık getiri de yüzde 100 civarında oldu.

