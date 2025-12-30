Altın fiyatlarında son dakika! 30 Aralık 2025 gram altın fiyatı 6.020 TL ve ons altın fiyatı 4.360 dolardan güne başlıyor. Fiyatlarda dünkü sert düşüş sonrası tepki öne çıkıyor. Altın için 2026 beklentilerine dair yeni raporlar da gelmeye devam ediyor. İsviçreli UBS; düşük faiz, devam eden küresel ekonomik endişeler ve ABD’deki politika belirsizliklerini gerekçe göstererek ons fiyatının 2026’da 5.400 dolara kadar ivmelenebileceğini tahmin etti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında günlerdir devam eden rekorlar serisi dünkü işlemlerde tersine döndü. Ons fiyatı %-4,43 gibi yüksek bir oranda düşüşle günü 4.332 dolardan tamamladı. Onsta 1 günlük değer kaybı, aynı zamanda 21 Ekim sonrası en hızlı düşüş olarak da öne çıktı.

Bugünkü işlemlerde ise ons fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 4.360 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor. Altında dünkü sert düşüşün ardından tepki alımları öne çıkıyor.

30 ARALIK 2025 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik gram altın fiyatına da yansıdı. Cuma günü 6.225 TL’den kapanış yapan gram fiyatı dünkü işlemleri 6.000 TL’den tamamladı. Spot piyasada 30 Aralık 2025 gram altın fiyatı da 6.020 TL’den güne başlıyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde fizik gram altın satış fiyatı 6.170 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 10.050 TL’den gerçekleşiyor.

GÜMÜŞ DE GERİLEDİ

Dünkü işlemlerde gümüş fiyatı da 84 dolar ile tarihi zirve seviyesini gördü. Ancak gün sonunda %-9,04 değer kaybı ile 72,13 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde gümüşte de sınırlı bir tepki yükselişi dikkat çekiyor. TSİ 06:00 itibarıyla gümüş fiyatı 73,90 dolara yakın görünümünü sürdürüyor.

KÂR SATIŞLARI YAŞANDI

Altın fiyatlarındaki yükselişe sebep olan dinamiklerin devam ettiğini belirten analistler, teknik göstergelerin aşırı alım bölgesine yaklaşması sebebiyle kâr satışlarının yaşandığını, düşüşlerin orta ve uzun vadede alım fırsatı verebileceğini savunuyor.

Kısa vadede altında 4.300 doların önemli bir destek olarak öne çıkabileceğini aktaran analistler, yukarıda ise önceki zirve konumunda bulunan 4.380 doların ilk direnç olarak takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

ONS ALTIN 2026 HEDEF FİYATI

Bu arada altın için 2026 beklentilerine dair yeni raporlar da gelmeye devam ediyor. İsviçreli UBS, bu hafta başında yayımladığı son raporda düşük faiz, devam eden küresel ekonomik endişeler ve ABD’deki politika belirsizliklerini gerekçe göstererek; ons fiyatının 2026’da 5.000 doları görebileceğini tahmin etti.

Siyasi veya finansal risklerde daha fazla artış halinde altının 5.400 dolara kadar yükselebileceğini de ileri süren UBS analistler, 2026 yıl sonu hedef fiyat öngörülerini ise 4.800 dolar olarak açıkladı. Bu hedef, önceki raporda 4.300 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Haberle İlgili Daha Fazlası