Altın, gümüş ve paladyum fiyatlarında sert düşüş yaşandı; ons gümüş yüzde 10’u aşan kayıpla dikkat çekerken, ons altın yüzde 4’ün üzerinde, paladyum ise yüzde 17,5 geriledi.

Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Güne kazançla başlayan altın ve gümüş fiyatları, piyasalarda ters rüzgârla geriledi. Gümüş, gece işlemlerinde ons başına 84 doları görmesinin ardından sert düşüş kaydetti; ons gümüşün gün içi kaybı yüzde 10'u aşarken, ons altındaki geri çekilme yüzde 4’ü geçti. Paladyum fiyatları ise yüzde 17,5 düştü.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 19.25 itibarıyla 4 bin 333 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,1 düşüşle 6 milyon 230 bin 2 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,42 bileşik getirisi yüzde 37,38 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,8242, satışta 42,9958 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,7356, satışta 42,9069 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1784, sterlin/dolar paritesi 1,3494 ve dolar/yen paritesi 156,158 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,85 artışla 61,6 dolardan işlem görüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası